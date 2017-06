Die Europäische Union will den drohenden Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimavertrag nicht einfach hinnehmen. Bei einem EU-China-Gipfel in Brüssel sollen neue Allianzen gegen den Klimawandel geschmiedet werden.

US-Präsident Trump will heute Abend bekannt geben, ob die USA Teil des Pariser Klimaabkommens bleiben. Schon im Vorfeld des EU-China-Gipfels gibt es klare Signale aus Brüssel, Berlin und Peking. China und die EU wollen sich in einer gemeinsamen Erklärung dazu verpflichten, an den Klimazielen festzuhalten.

von Shakuntala Banerjee, Brüssel

China als engagierter Kämpfer gegen den Klimawandel? Noch vor ein paar Jahren hätte das allenfalls für Kopfschütteln gesorgt. Nun will Peking aber mit gutem Beispiel vorangehen, und sich gemeinsam mit der EU zum Klimaschutz bekennen. Eine deutliche Botschaft - auch an Trump.

"Die EU und China betrachten Klimamaßnahmen und den Übergang zu sauberer Energie mehr denn je als zwingend erforderlich." So entschieden wollen sich China und die EU morgen in Brüssel zur gemeinsamen Klimapolitik bekennen. Der Klimawandel bedrohe hart erarbeitete Fortschritte in der Entwicklung und sei eine der Kernursachen für soziale und politische Instabilität und Vertreibung, heißt es im Entwurf der Erklärung, der dem ZDF vorliegt. Nötig sei eine entschiedene Reaktion darauf.

Verschmutzungs-Giganten kämpfen fürs Klima

So viel Entschlossenheit ist kein Zufall, sondern vor allem eine Botschaft an Donald Trump. Während Amerikas Präsident in Washington den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen diskutiert, will man in Brüssel Zeichen setzen. Wie in der Nachhilfestunde zählt der Entwurf noch einmal auf, was seit dem Abkommen von Paris als Gemeingut gilt: Klimawandel ist schlecht, der Kampf dagegen für alle eine Verpflichtung. 195 Länder hatten über Jahre um diesen Konsens gerungen und sich am Ende geeinigt. Nun könnte mit den USA einer der größten Klimasünder aus dem ökologischen Solidarpakt ausscheiden.

Dass jetzt ausgerechnet zwei andere Verschmutzungs-Giganten den Schulterschluss üben, hat zumindest Symbolkraft. In ihrer Erklärung verweisen die EU und China nicht nur auf die Gefahren des Klimawandels, sondern auch auf die Chancen des Umlenkens. Beide kündigen eine enge Zusammenarbeit in Politik, Technik, Wirtschaft und Wissenschaft an, bringen Freihandel und Investitionen ins Spiel und versprechen sich gegenseitig "bemerkenswerte Möglichkeiten" zur Modernisierung der Wirtschaft und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Klimaschutz als Wirtschaftsmotor

Klimaschutz als Wirtschaftsmotor - ein Argument, das in Washington gehört werden könnte. Allerdings zielt die Wortwahl nicht nur auf Trump. Sowohl Peking als auch Brüssel sehen Wirtschafts- und Umweltfragen mittlerweile als zwei Seiten derselben Medaille. Schon länger schielt China auf den Platz des Weltmarktführers für Klimatechnologien, und auch die EU setzt auf grüne Technik als Zukunftsindustrie.

So beginnt morgen, noch vor Beginn der politischen Gespräche, in Brüssel auch der "EU-China-Wirtschaftsgipfel". Unternehmer aus China und Europa sollen den Weg ebnen zu mehr wirtschaftlicher Zusammenarbeit, die im Kern künftig auch möglichst grün sein darf. Auf der Rednerliste: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Chinas Premierminister Li Keqiang; politische Rückendeckung für den Ausbau des ökonomischen Klimatandems.

China als verlässliches Zugpferd in Sachen Klimaschutz

Für China kommt die Initiative gelegen. Seit Jahren hält das Land den Spitzenplatz unter den Klimasündern. Auch 2016 war es mit rund 28 Prozent Emissionen der größte Verursacher von Treibhausgasen, gefolgt von den USA mit knapp 16 Prozent, und Indien mit gut sechs Prozent Treibhausgasemissionen. Die neue Klimaallianz mit der EU könnte nicht nur für bessere Luft, sondern auch für ein besseres Image sorgen. Peking als verlässliches Zugpferd in Sachen Klimaschutz - eine Vorstellung, die noch vor wenigen Jahren äußerst befremdlich angemutet hätte.

Die Erklärung von Brüssel könnte das ändern: Gemeinsam wollen die EU und China eine Führungsrolle beim Übergang zur sauberen Energie übernehmen, heißt es dort. Weniger fossile Brennstoffe, mehr Förderung erneuerbarer Energien und mehr Druck bei der Bereitstellung von bereits versprochenen 100 Milliarden Dollar für ärmere Länder bis 2020 stehen auf der To-Do-Liste.

Dass beide Seiten dies lieber mit den USA als ohne angehen würden, dürfte außer Frage stehen: Steigt Amerika aus dem Pariser Klimaabkommen aus, müssten alle anderen ein Vielfaches mehr leisten, um das angepeilte Zwei-Grad-Erwärmungslimit zu halten. Ganz einfach dürfte das weder in Europa noch in China durchzusetzen sein. Beide müssten zu Hause mit starken Widerständen, zum Beispiel aus der Stahlindustrie, rechnen.

Chancen für Bündnis stehen gut

Dennoch: Die Chancen für ein neues Bündnis zwischen Brüssel und Peking stehen gut: Bereits jetzt verfügt China über ein funktionierendes Handelssystem für Emissionszertifikate und damit über eine der wichtigsten Grundlagen für eine Klimaallianz mit Europa. Und auch der Entwurf der morgigen Erklärung lässt keinen Zweifel: Einem deutlichen Signal an Donald Trump dürfte kaum etwas entgegenstehen.