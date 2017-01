Der WM-Traum von Biathletin Miriam Gössner ist offenbar geplatzt. Die 26-Jährige wurde für Weltcup in dieser Woche in Antholz/Italien nicht nominiert und kann damit die vom Deutschen Skiverband (DSV) geforderte Norm nicht mehr erfüllen. Die WM findet vom 9. bis 19.Februar in Hochfilzen statt. Ob Franziska Preuß in Hochfilzen dabei sein wird, ist trotz erfolgreicher Qualifikation indes fraglich - die Gesundheit gibt nämlich weiter Rätsel auf. Nach ihrem Comeback in Ruhpolding fällt die 22-Jährige für die Wettbewerbe in Antholz (ab Donnerstag/ZDF) erneut aus.