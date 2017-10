Video So geht digitale Diktatur in China

In China hat der 19. Parteitag der Kommunistischen Partei begonnen. Rund 2.300 Delegierte kommen in Peking zusammen, um Staats- und Parteichef Xi Jingping im Amt zu bestätigen. In seiner Eröffnungsrede sagte er den politischen Gegnern den Kampf an.

von Stefanie Schoeneborn, Peking

Er erscheint auf allen Kanälen - seit Tagen und vor allem heute. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Seine Rede wird übertragen im Krankenhaus, im Gefängnis. Es ist die Auftaktrede zum Parteitag und rund 2.300 Delegierte lauschen, ob sie wollen oder nicht.

Die Rede von Xi Jinping ist wie erwartet kämpferisch, die Worte richten sich gezielt an politische Gegner, Zweifler und verbieten jeden Widerspruch.

Seine Werte sollen für alle Chinesen gelten

China trete in eine "neue Ära" und damit meint Xi den "Sozialismus nach chinesischer Art". Der Parteichef scheint fortzusetzen, was er schon vor fünf Jahren begonnen hat. Er will China verändern, seine Werte sollen für alle Chinesen gelten und das mit Linientreue, Staatswirtschaft und der Vorherrschaft der kommunistischen Partei. So verkündet er: "Jeder von uns in der Partei muss mehr tun, um die Führerschaft der Partei und das chinesische sozialistische System aufrechtzuerhalten und sich entschieden gegen alle Äußerungen und Handlungen wenden, die diese unterminieren, verzerren oder verleugnen."

In seiner dreieinhalbstündigen Rede geht es vor allem auch um die Beseitigung der Armut, den Kampf gegen Korruption und die neuen wirtschaftspolitischen Ziele. Um all die großen Ziele zu erreichen, müsste die Partei aber auch große Widerstände überwinden. Übersetzt heißt das: Wer gegen die Partei ist, wer eine "irrige", also eine andere Ideologie oder Überzeugung hat, gegen den wendet sich die Partei. Wie auch immer das dann aussehen mag.

Zensur gehört zum Alltag

Schon lange vor dem Parteitag und eigentlich seit Jahren baut China seine Kontrollmechanismen in den sozialen Netzwerken immer weiter aus. Facebook und Co. werden schon seit langem blockiert, seit kurzem auch WhatsApp. Und wer sich auf den chinesischen Pendants wie WeChat, Weibo oder Baidu zu kritisch äußert, wird mindestens verwarnt oder gelöscht.

Die Kommunistische Partei Chinas ... ... wurde 1921 in Shanghai gegründet. Mit rund 90 Millionen Mitgliedern ist sie die größte Partei der Welt. Als oberster Souverän steht die KP über der Verfassung, dem Volk und auch der Justiz. Parteichef ist Generalsekretär Xi Jinping. Höchstes Machtorgan der Partei ist der sieben Mitglieder zählende Ständige Ausschuss des insgesamt 25-köpfigen Politbüros. Er legt die Richtlinien der chinesischen Politik auch für die Regierung fest. Parteikongresse finden nur alle fünf Jahre statt. Dort werden jedoch nur Entscheidungen abgesegnet, die zuvor schon hinter den Kulissen abgestimmt wurden. Die mehr als 2.200 Delegierten billigen das Zentralkomitee. Darin sitzen rund 200 voll stimmberechtigte Mitglieder und rund 160 Kandidaten, die beratend tätig sind. Quelle: dpa

Als Gruppenadministrator einer Wechat-Gruppe muss man sich für alles verantworten, was gepostet und geschrieben wird. Zensur und das Blockieren kritischer Blogger sind hier normal. Muron Xuecon ist ein kritischer Kopf und Blogger. Sein Weibo-Konto wurde schon 22 Mal gelöscht. Wenn eines gelöscht wird, dann registriert er ein neues. Das wird dann wieder gelöscht, noch bevor er irgendwas posten kann. Seine Meinung zu Chinas Kontrollmacht im Cybernetz ist eindeutig: "Am Gefährlichsten ist es, wenn eine schlechte Regierung ein starkes Werkzeug besitzt. Das ist genau das, was momentan in China passiert. Unsere Regierung ist sehr mächtig bei der Internetkontrolle. Die Technologie der Firewall wird sogar exportiert, um anderen Ländern zu helfen, auch Informationsgefängnisse aufzubauen."

Vergleiche zu Mao Zedong

So gestrig Chinas Partei auch wirken mag, die Machtkontrolle der Menschen wird immer moderner und auch ein Stück weit unheimlich. Wer das in Verbindung setzt mit dem Machtbestreben Xi Jinpings, der stellt schnell Vergleiche zu Mao Zedong an. So fragen sich Experten, ob Xi es tatsächlich geschafft hat, in den letzten fünf Jahren so viel Macht zu sammeln, dass die Partei ihn als politischen Denker mit einer eigenen Theorie in ihre Verfassung aufnimmt.

Die Antwort scheint zwar schon jetzt vorzuliegen. Doch offiziell wird es erst am Ende des Parteitages, voraussichtlich am 24. Oktober, wenn klar wird, wie viele Getreue Xi an die Hebel der Macht in Chinas Kommunistischer Partei bringen konnte.