Während der religiösen Feierlichkeiten zum Karfreitag in Jerusalem hat ein Palästinenser eine Britin mit einem Messer angegriffen. Die Frau starb an ihren Verletzungen. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Altstadt wurden erhöht.

Am Karfreitag wurde Jesus gekreuzigt. Aber war mit seinem Tod alles zu Ende? Christen sind überzeugt: An Ostern ist Jesus auferstanden. Welche Botschaft geht von dieser Geschichte aus?

Die Christen feiern heute Ostern. In Rom spendete Papst Franziskus den traditionellen Ostersegen "Urbi et Orbi" in vielen Sprachen. In seiner spontanen Predigt sprach der Papst über Hoffnung und Zuversicht in Zeiten des Unglücks.

Rom

Papst Franziskus hat am Sonntag mit zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz indie Ostermesse gefeiert. Nach den Anschlägen auf koptische Christen in Ägypten vor einer Woche wurde der Gottesdienst von einem massiven Polizeiaufgebot gesichert. Die Gläubigen mussten sich strengen Kontrollen unterziehen. An allen Eingängen zum Petersplatz waren Sicherheitsschleusen wie am Flughafen aufgestellt. Nach der Ostermesse erteilte der Papst vom Balkon des Petersdoms aus den Ostersegen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis"). Traditionell wurde der Ostersegen in mehr als 60 Sprachen erteilt.

Spontane Predigt

In einer spontanen Predigt während der Ostermesse hatte Papst Franziskus die Gläubigen aufgerufen, ihre Hoffnung trotz des vielen Leids auf der Welt nicht zu verlieren. Man frage sich: "Aber wenn der Herr auferstanden ist, wie können dann diese Dinge passieren?", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag vor Tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz. "Wie kann so viel Unglück geschehen, Krankheiten, Menschenhandel, Kriege, Zerstörung, Verstümmelungen, Vergeltung, Hass, wo ist der Herr?"

Niemand werde gefragt, ob er glücklich mit dem sei, was auf der Welt passiere. Für vieles gebe es keine Erklärung. Man dürfe sich deshalb aber nicht verschließen, sondern müsse nach vorne blicken. "Dort ist keine Mauer, dort ist der Horizont", sagte Franziskus auf dem Petersplatz, der mit 35.000 Blumen und Pflanzen aus den Niederlanden dekoriert war. Normalweise hält der Papst während der Ostermesse auf dem Petersplatz keine Predigt.

Fest steht für Sieg über den Tod

Ostern

Die Christen feiern heute, das älteste und wichtigste Fest der Christenheit. Es erinnert an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten nach seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Das Osterfest steht daher für den Sieg des Lebens über den Tod.

In der frühen Christenheit fanden oft Taufen an Ostern statt. Diese Tradition wird inzwischen mancherorts neu belebt. Die orthodoxen Kirchen feiern das Osterfest wegen der unterschiedlichen Kalender häufig an einem anderen Termin. In diesem Jahr fällt das orthodoxe Osterfest jedoch ebenfalls auf den 16. April.