Am 7. Mai 2017 findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Die Umfragewerte der Grünen sinken, daher setzen sie nun auf Umweltthemen, wie den Bau 1500 neuer Windräder. Gegenwind gibt es von Bürgerinitiativen, aber auch von Piraten und FDP.

FDP-Chef Christian Lindner geht als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in NRW. Das Ziel: Seiner Partei genügend Impuls zu geben, es wieder in den Bundestag zu schaffen. Beim Bundesparteitag in Berlin sollen die Weichen gestellt werden.

von Frank Buchwald

FDP-Chef Christian Lindner geht als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Das Ziel: Der Partei genügend Impuls geben, damit sie auch wieder in den Bundestag kommt. Für einen Wahlwerbespot hat er sich derweil wochenlang von einem Fotografen begleiten lassen.

Senkrechtstarter. Ein Clip, knapp anderthalb Minuten, Fotos. Strenge schwarzweiß-Ästhetik, Film noir: Christian Lindner im Auto, im Hotelzimmer, im Flugzeug. Mit Studenten, mit FDP-Leuten. Dazwischen Bilder aus NRW: Industrie, vernarbte Stadtlandschaften, Menschen bei der Arbeit. Aber auch Pferde: wild, etwas zottelig, draußen.

Wochenlang hat sich Lindner von einem Fotografen begleiten lassen, sehr nah: Bilder beim Rasieren, im Unterhemd, müde. Mehr als zwölftausend Aufnahmen sind dabei entstanden und die Agentur "Heimat" hat einen Wahlwerbespot für die FDP daraus geschnitten. Auf YouTube und in den sozialen Netzwerken kam das Video blitzschnell auf 150.000 Klicks.

Mit Kritik auseinandergesetzt

Links Mehr zum Politbarometer

Die Bilder sagen: Der Mann schont sich nicht. Tag und Nacht im Land unterwegs; einer, der versucht, überall zu sein, weil er gebraucht wird. Dazu Lindners Stimme, aus dem Off: "Haben Sie mal was gemacht, von dem Sie überzeugt waren, dass es richtig ist?" Dann zitiert der FDP-Chef aus den "explodierenden" Kommentarspalten: "Jetzt drehen sie durch, Idioten, ganz falscher Weg, wer soll das wählen? ... Da steht dann: 'Was fällt denen ein?' - 'Haben die nichts gelernt?' - Was habt Ihr euch dabei gedacht?' ... "

Der Clip zeigt Lindner, wie die FDP gerne wäre: Jung, modern und ganz anders als der manchmal etwas tranige Honoratiorenclub vergangener Zeiten. Die Botschaft: Wir haben dazugelernt, wir sind wieder da und vor allem: Wir wollen wieder mitmischen. Das entspricht im Kern wohl auch der Losung, die der Parteitag am Wochenende aussenden möchte - fünf Monate vor der Bundestagswahl und Tage vor wichtigen Landtagswahlen, im Norden, vor allem aber an Rhein und Ruhr.

Rückenwind für die Bundestagswahl

Diese Situation zwingt die Spitzenkandidaten in einen anstrengenden Spagat: Christian Lindner und Wolfgang Kubicki müssen im Land und für den Landtag antreten, zugleich aber schon auf die große Entscheidung im Herbst verweisen; da wollen beide in den Bundestag. Ein politischer Drahtseilakt. Lindner aber macht aus der Not eine Tugend: Wer sich für die FDP in Kiel und Düsseldorf entscheide, setze damit schon ein Signal für Berlin, argumentiert der FDP-Chef. Gute Landtagswahlergebnisse, so die Hoffnung, geben der FDP Rückenwind für den Bund.

Tatsächlich kommt die FDP in beiden Ländern auf hohe Zustimmungswerte. Laut ZDF-Politbarometer würden im Norden derzeit neun Prozent die FDP ankreuzen, Lindner kann in NRW möglicherweise sogar auf zweistellige Werte hoffen. Daraus aber ergibt sich eine weitere Zwickmühle: Die Regierungsbildung im wichtigsten Bundesland, bei der die FDP als Koalitionspartnerin möglicherweise dringend gebraucht und somit emsig umworben wird.

Jede Beteiligung an einer Ampelkoalition in Düsseldorf haben die Freien Demokraten zwar kategorisch ausgeschlossen - was aber, wenn es für ein sozialliberales Bündnis reichen sollte? Solche Koalitionsfragen beantwortet Lindner nicht so gerne: eine Entscheidung in Düsseldorf würde selbstverständlich als Vorfestlegung für Berlin verstanden. Mal ganz abgesehen davon, dass jede Koalition mit FDP-Beteiligung gefundenes Fressen für all diejenigen wäre, die Liberalen generell wenig Charakterstärke unterstellen, wenn es um Verlockungen und Insignien der Macht geht.

Überregionale Botschaften

FDP-Chef Lindner verbindet Themen aus NRW stattdessen lieber mit Botschaften, die auch überregional verstanden werden. Im Werbespot klingt das so: Lindner, aus dem Off: "Alle möglichen Leute werden nervös und sagen: Du spricht zu viel über Steuern, immer noch. Du sprichst zu viel über Start-ups; wen betrifft das? Digitalisierung? Ein Nebenthema. Warum sprecht ihr über Schulen? Rechtsstaat: Falsches Thema. Stau: Quatsch."

Dazu, emblematisch, Fotos von maroden Schulgebäuden, dem Kölner Hauptbahnhof, Stillstand auf der Autobahn. Hochästhetische Bilder, die belegen sollen, warum die FDP sich gerade und besonders um diese Themen kümmern will.

2017 als große Bewährungsprobe

Mal sehen, wie viel von dieser betörenden Optik sich in die schlichte Förmlichkeit eines Bundesparteitages hinüberretten lässt. Sicher aber ist: Trotz aller Hinweise auf Themen und Programme wird Christian Lindner die liberale Selbstvergewisserung am Wochenende bestimmen. Auf ihm vor allem ruht die Hoffnung der Freien Demokraten. Für die Partei und für ihren Chef gilt gleichermaßen: 2017 ist ihre große Bewährungsprobe und zugleich die entscheidende Chance.

"Du hast das alles vorher gewusst", sagt Lindner in seinem Werbespot, "und trotzdem gemacht." Das klingt entschlossen und unbeugsam. Aber die Formel hat auch etwas vom Sound einer Selbstbeschwörung.