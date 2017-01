DSV-Adler Severin Freund pausiert weiter und wird wohl erst kommende Woche in Willingen in den Weltcup zurückkehren. Nach seinem vorzeitigen Aus bei der Vierschanzentournee und seinem Startverzicht in Wisla startet der 28-Jährige auch beim Springen in Zakopane ab Freitag nicht. "Severin nutzt in dieser Woche noch die optimalen Wetter-und Trainingsbedingungen in Oberstdorf, um mit seinem Heimtrainer Christian Winkler weiter an der Stabilität und Qualität seiner Sprünge zu feilen. Severins Rückkehr zum Team ist für Willingen geplant", sagte Bundestrainer Werner Schuster.