Video Trump ist "Person of the Year"

von Maya Dähne, New York

Manchmal weiß man dieser Tage nicht, ob das, was man im Fernsehen sieht, noch Nachrichten sind oder schon eine Comedy-Show. Seit der Wahl Donald Trumps sind die Grenzen zwischen Politik und Reality Show fließend. Comedians kämpfen darum, dem Wahnsinn etwas Witziges abzugewinnen.

Der russische Präsident hat seinem Kollegen im Trump Tower gerade einen Besuch abgestattet. Mit Geschenke-Sack, aber ohne Oberteil stieg er durch den Kamin, um Donald zu beschenken. Zufällig war auch der frisch nominierte Außenminister Rex Tillerson gerade da - und Rexi freute sich riesig, seinen alten Kumpel Wladi zu sehen. Die beiden kennen sich aus dem Ölgeschäft und fädelten vorm goldenen Kamin gleich ein paar neue Deals ein. Der designierte Präsident Donald J. Trump stand daneben, guckte ziemlich dumm aus der Wäsche und erkundigte sich nach den neuesten Fernsehquoten.

Die Szene spielt im Fernsehstudio der "Saturday Night Live" Show, nur wenige Straßenblocks vom Trump Tower entfernt. Alec Baldwin mit geschürzten Lippen und Donald-Trump Toupet ist der Star der Show. Seine Kollegin Kate McKinnon tritt wahlweise als Hillary Clinton oder Trump Beraterin Kellyanne Conway auf. Seit Wochen macht "Saturday Night Live" mit Trump-Parodien Quote.

Donald mag Baldwins Trump nicht

Einer ist darüber alles andere als amüsiert. Der künftige Präsident findet die Show "parteiisch", "unansehnlich" und "nicht lustig". Seine Meinung tut er wie gewohnt auf Twitter kund - und verhilft "Saturday Night Live" damit zu noch mehr Popularität im Netz und in den sozialen Netzwerken. Zumal Alec Baldwin - ebenfalls auf Twitter - gnadenlos zurückschlägt: "Versuchen Sie doch mal Präsident zu sein. Wenn Sie irgendwelche Tipps brauchen, können Sie mich gerne anrufen." Amerika lacht und lästert über das präsidentiale Twitterduell.

Alec Baldwin als Donald Trump

Quelle: ap

Auch die Kollegen der anderen Late Night Shows haben sich mittlerweile von dem Schock erholt, der alle nach der Wahl getroffen hatte. "Wenn etwas Fürchterliches passiert, ist Lachen die beste Medizin", hatte Stephen Colbert am Wahlabend in seiner Late Show etwas hilflos gesagt.

Ein ewig sprudelnder Quell an Absurditäten

Auf den ersten Blick ist Donald Trump der Traum aller Comedians, ein ewig sprudelnder Quell immer neuer Absurditäten. Er liefert eine Steilvorlage nach der anderen. Aber wie macht man jemanden lächerlich, der sich selbst lächerlich macht? "Er ist wie ein Kleinkind, er liebt es Aufmerksamkeit zu bekommen, er liebt es Sachen zu bauen und er grapscht nach allem", fasst der Moderator der "Daily Show" Trevor Noah zusammen.

Das Problem ist nur, dass das Kleinkind demnächst im Weißen Haus an den Hebeln der Macht sitzt. Und das ist alles andere als zum Lachen, findet "Last Week Tonight"-Moderator John Oliver. "Donald Trump ist nicht normal, er ist anormal", sagte er in seiner letzten Sendung des Jahres.

"Denjenigen, die fordern, Trump eine Chance zu geben, sage ich: 'Das ist so, als ob uns jemand mitteilt, dass der Pilot des Flugzeugs, in dem wir sitzen, ein Wombat ist. Wir finden es befremdlich, können uns nicht erklären wie es dazu kommen konnte, sind uns sicher, dass es ein Desaster geben wird, aber zum Teufel, was soll's! Los Wombat, zeig's uns, beweise uns, dass wir Unrecht haben.'"

Anti-Trump-Witze kommen nicht immer gut an

Im New Yorker Fernsehstudio klatschen die Zuschauer begeistert Beifall. Kein Wunder, hier drinnen sind Liberale und Linke unter sich und einer Meinung. Aber draußen, ist sich Amerika ganz und gar nicht einig, über wen Witze gemacht werden dürfen. Im Gotham Comedy Club in Chelsea zum Beispiel, mitten in New York, kommen Anti-Trump Witze längst nicht bei allen gut an. Der schwarze Stand-up Comedian Jon Laster wurde vor einigen Wochen nach seiner Vorstellung von einem Mann im Publikum angesprochen. "Ich finde, nach der Wahl von Trump muss endlich Schluss sein mit dieser political correctness. Ich darf dich jetzt eigentlich Nigger nennen."