14,76 Millionen Euro Steuern soll Cristiano Ronaldo hinterzogen haben - so der Vorwurf der spanischen Justiz. Doch der portugiesische Fußballstar wehrt sich. Es sei klar, dass der Spieler nicht versucht habe, Steuern zu umgehen, so Ronaldos Management.

Das Lissaboner Unternehmen Gestifute seines Managers Jorge Mendes teilte am Dienstagabend mit, es habe niemals Unterschlagung gegeben. Es sei klar, dass der Spieler nicht versucht habe, Steuern zu umgehen. Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft hatte zuvor beim Gericht in Madrid Anzeige gegen den Torjäger erstattet. Er wurde der Steuerhinterziehung in Höhe von gut 14,76 Millionen Euro beschuldigt. Der Europameister wird wegen "vier Verbrechen gegen die Staatskasse zwischen 2011 und 2014 beschuldigt, die einen Steuerbetrug von 14.768.897 Euro beinhalten", so die Staatsanwaltschaft in einer Erklärung.

Anwalt: Ronaldo "komplett überrascht"

Der Portugiese soll Einnahmen aus Bild- und Werberechten über ein verzweigtes Firmennetzwerk mit Sitzen auf den britischen Jungferninseln und in Irland am Fiskus vorbeigeschleust haben. Ronaldos Anwalt Antonio Lobo Xavier erklärte am Dienstagabend im portugiesischen Fernsehen, sein Mandant sei "komplett überrascht" worden. Ronaldo fühle sich "ungerecht behandelt". Der Fußballstar habe sein Einkommen aus Bildrechten im Jahr 2014 wie in den drei vorangegangenen Jahren voll angegeben, führte der Anwalt aus.

Dem 32-jährigen Portugiesen drohe wegen insgesamt vier Steuervergehen eine Mindesthaftstrafe von bis zu sieben Jahren sowie eine Geldstrafe von mindestens 28 Millionen Euro, schätzte der Verband der Steuerexperten des spanischen Finanzministeriums (Gestha).

Ronaldo ist nicht der erste prominente Fußball-Profi, der Ärger mit den spanischen Steuerbehörden hat. Der argentinische Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona war im vergangenen Jahr wegen Steuerbetrugs zu einer 21-monatigen Haftstrafe sowie einer Geldstrafe von 2,09 Millionen Euro verurteilt worden.

Messis Klubkollege Javier Mascherano akzeptierte im Vorjahr eine einjährige Haftstrafe wegen Steuerbetrugs. Gefängnisstrafen unter zwei Jahren werden in Spanien üblicherweise nicht vollstreckt.