von Maike Steuer

Gefühlt macht es inzwischen jeder, obwohl die breite Masse noch gar keine Ahnung hat, was "es" überhaupt ist: Crowdfunding. Die kreative Art, Geld einzusammeln, kämpft hierzulande allerdings ein wenig mit Akzeptanz-Problemen, die Deutschen investieren lieber in Steine als in Ideen.

Es ist der Stoff, aus dem moderne Märchen gestrickt sind - oder Fahrradschlösser in diesem Fall. Keine 48 Stunden nach dem Start ihrer Crowdfunding-Kampagne auf dem amerikanischen Portal Kickstarter hatten das Leipziger Team von Tex-lock ihre angestrebten 50.000 Euro eingesammelt. Ein Erfolg, der die drei Macherinnen des innovativen Fahrradschlosses "total überwältigt", wie sie auch auf ihrer Facebook-Seite schreiben. Und der die Fantasie all jener beflügelt, die auch vom "leicht" gehamsterten Geld im Netz träumen. So ähnlich wie Sparschwein schlachten in Kindertagen oder das Kuchenbasar-Gefühl aus Schulzeiten, nur für Große.

Ganz "einfach" Geld sammeln

Fast zeitgleich gingen rund um den Jahreswechsel 2010/11 die beiden einzigen deutschen Plattformen an den Start, die heute noch jenes Crowdfunding anbieten, das so mancher als "modernes Betteln" abtut. Auf Marktführer Startnext.com aus Dresden und der Leipziger Visionbakery kann jeder "einfach" Projekte einstellen, die gewünschte Summe eingeben, sich ein paar nette Gegenleistungen für die willigen Geldgeber ausdenken und schon fließt der Geldstrom - theoretisch!

Denn auch wenn die über 37 durch die Crowd finanzierte Millionen und 4.433 erfolgreichen Projekte der sechsjährigen Startnext-Statistik sehr verheißungsvoll klingen, gehen fast genau so viele den Bach runter. 54 Prozent erreichen portalunabhängig ihr Ziel - Tendenz stagnierend und wachsend zugleich, wie Stephan Popp von VisionBakery erklärt: "Eine wahnsinnige Schwäche des Crowdfunding ist, das es nicht differenziert betrachtet wird. Viele haben ein falsches Bild im Kopf und setzen es generell mit 'spenden' gleich." Doch je nach Plattform und Branche wird gespendet (z.B. Betterplace.org), geliehen (z.B. Aux Money), in Startups investiert (z.B. Companisto.com) oder eben für eine Gegenleistung unterstützt.

Deutsche investieren lieber in Steine

Während die Finanzierung von Immobilien gerade durch die Decke gehe, so Popp, tritt das Crowdfunding von Ideen für Gegenleistung auf der Stelle, wie eine Studie des Portals Für-Gründer.de offenbart. 6,8 Millionen zu 7,1 Millionen Euro in den letzten beiden Jahren brachte die "Massenfinanzierung" hervor.

"Das ist eine Mentalitätssache. Die Deutschen investieren, anders als in den USA, lieber in Steine als in Ideen", lautet das Urteil vom Experten Popp. Zudem sei Crowdfunding mit all seinen Facetten und Möglichkeiten noch nicht im Mainstream angekommen. Im Westen der Republik noch weniger als im Osten, wo beide Portale zu Hause sind.

Unprofessionelles nervt am ehesten

Doch wenn es nicht die reine Masse an Projekten ist und faktisch die Crowd an Geldsuchenden eigentlich nicht wächst, wodurch entsteht dann der Eindruck, dass irgendwie alle ihr Musikalbum, ihre Erfindung oder ihren eigenen Laden von der Menge unterstützt haben wollen? "Viele versuchen es, aber man merkt meiner Meinung nach sofort, ob eine professionellere Intention dahinter steckt. Allein das Video sagt schon einiges aus", sagt Eva Beham.

Die Nürnbergerin hat auf Startnext im letzten Sommer erfolgreich die finanzielle Grundlage für ihr Café Dada gelegt. Am schwierigsten sei nicht die Kampagne an sich, sondern deren Vorbereitung gewesen: "Man muss ja gut timen; Flyer machen, Leute auf die Kampagne aufmerksam machen, gute Dankeschöns haben, regelmäßig Werbung machen, dass es nicht einschläft und, und, und."

Bewusstsein für das "und, und, und"

Diesem "und, und, und" widmet Stephan Popp inzwischen sehr viel Aufmerksamkeit. Als Mitgründer des Bildungsträgers "Crowdfunding Campus" möchte er dazu beitragen, dass "ein Bewusstsein für Crowdfunding geschaffen" wird - und die Möglichkeiten aufzeigen, die eine Sammelaktion im Internet neben dem finanziellen Aspekt noch bietet. "Den Aufwand allein für das Geld zu betreiben, ist enorm, aber eine Crowdfunding Kampagne tut noch mehr für ein Projekt." Je nach Ausrichtung könne sie helfen, ein Konzept auf den Prüfstand zu stellen, als Marketing Instrument fungieren oder neue Leute in einen Laden holen. Eigenschaften, die ein schlichter Bankkredit nie hatte oder haben wird.

Die Kampagne der Tex-lock Damen läuft noch 37 Tage. Da das virtuelle Sparschwein schon jetzt zu platzen droht, bleibt noch genug Zeit für Kundenbindung. Dürfte mit ihrem High Tech Schloss nicht schwer werden.