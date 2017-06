von Isabel de la Vega

Über eine Million sogenannter Crowdworker gibt es bereits in Deutschland, schätzen Experten. Crowd- oder Clickwork ist eine neue Form der Arbeit, von hippen Digitalplattformen der Start up-Szene als "Revolution der Arbeit" gefeiert. Was aber ist Crowdwork überhaupt?

Seinen Arbeitgeber kennt er nicht. Vom Auftrag nur ein Bruchstück. Gearbeitet wird per Klick auf dem Handy. Christian Sostheim ist ein Crowd- oder Clickworker. Mehrmals pro Tag schaut er auf sein Mobiltelefon. Dort sieht er sich als leuchtenden Punkt auf einer Karte- die Standortbestimmung. Und drumherum, all die Jobs, die in der Nähe gerade ausgeschrieben sind.

Digitaler Nebenjob mit Coolness-Faktor

Wenn er neben seinem Job als Chef einer Securityfirma also Zeit hat, geht er hin und erledigt den Mikrojob. Zum Beispiel: In einen Kiosk gehen und schaun, ob die "Frankfurter Woche" ordentlich in der Auslage liegt. "Für zwei Fotos und das Beantworten von drei Fragen bekomme ich jetzt drei Euro." Nicht viel, aber es kommt ein bisschen was zusammen. Sein Einkommenskonto auf der Plattform "App Jobber" zeigt mehrere Hundert Euro an, die er sich zusammengeklickt hat. Er ist nicht auf den Job angewiesen, und so sind die meisten dieser Click-Jobs auch gedacht: Als bequemer, digitaler Nebenverdienst.

Sostheim schlendert weiter und fotografiert als nächstes ein Parkhaus. Für ein Unternehmen, das Navigationssysteme anbietet und Fotos der Umgebung braucht. Dem Crowdworker Sostheim geht es auch um Coolness: "Es ist eine neue Herausforderung, man kann irgendwie die Zukunft mitgestalten. Wenn ich zum Beispiel hier ein Parkhaus fotografiere, dann bin ich der erste, der die Info dem Navigations-Unternehmen gibt. Das macht Spass."

Spezielle Apps verteilen die Jobs

Crowdwork funktioniert im Prinzip so: Eine Firma gibt einen Auftrag, der digital erledigt werden kann, an eine Plattform weiter. Dort wird der Auftrag gestückelt und auf der Plattform den Mikrojobbern angeboten. Die können den Auftrag übernehmen - meist unabhängig davon, wo sie leben. In Deutschland gibt es ungefähr 20 solcher Crowdworking- Plattformen, wie zum Beispiel "Jovoto", "App-Jobber", "Clickworker", "Testbirds" oder "Streetspotr".

Für manche Jobs gibt es kleine Schulungen im Internet und Qualifikationstests. Ansonsten stehen die Jobs allen offen. Sehr oft geht es um Produktbeschreibungen für Online-Händler, Software-Tests oder Übersetzungen. Manchmal sind es aber auch kreative Jobs von großen Unternehmen, die die Kreativität der großen Crowd nutzen wollen. So schreibt zum Beispiel ein bekannter Hersteller von Taschenmessern einen Design-Job für ein Produkt aus oder der Luftfahrtgigant Airbus eine Co-Creation Challenge: 117.000 Dollar Preisgeld für denjenigen, der eine Drohne besonders innovativ designen kann - viel Geld für einen anspruchsvollen Auftrag.

Schlechte Bezahlung und keine soziale Absicherung

Nur: Wer nicht gewinnt, hat unter Umständen viel Zeit investiert und geht leer aus. Solche Jobs sind aber eher die Ausnahme, die Idee dabei: Die Kreativität der Masse günstig zu nutzen. Die üblichen Jobs auf den Plattformen aber sind eher schlecht bezahlt, oft käme man nicht an den Mindestlohn heran, kritisiert die IG-Metall.

Die Gewerkschaft hat sich die Plattformökonomie vorgeknöpft. "Wir sind nicht gegen Crowdworking", möchte eine Sprecherin klarstellen "plattformbasierte Arbeit muss aber reguliert werden". Denn wer Crowdworking als Hauptberuf betreibt, ist sozial nicht abgesichert - mal abgesehen von der Frage des Lohndumpings. Nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung verdienen Clickworker mit ihren Microjobs im Schnitt 144 Euro pro Monat, die Hauptberufler 1.500 Euro.

IG Metall fordert Sozialstaat 4.0

Die IG Metall hat gemeinsam mit Gewerkschaften anderer Staaten einen Verhaltenskodex erarbeitet, den, so die Gewerkschaft stolz, "bereits acht Plattformen unterschrieben" hätten. Es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, bestimmte Mindeststandards zu gewährleisten: Zum Lebensunterhalt müsse eine 35-40 Stundenwoche reichen, eine Entschädigung im Krankheitsfall und eine Integration in die sozialen Sicherungssysteme gewährleistet sein.

Wie das aber genau funktionieren soll, ist angesichts der großen Bandbreite an Jobs noch ziemlich unklar. Handlungsbedarf gäbe es immer mehr, so die zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, "Arbeit 4.0 braucht einen Sozialstaat 4.0".

Auch große Unternehmen entdecken den Schwarm

Crowdworking macht Schule. Daimler-Boss Dieter Zetsche, so Christiane Benner alarmiert, habe bereits angekündigt, 20 Prozent seiner Beschäftigten im Schwarm arbeiten lassen zu wollen. Freilich noch alles innerhalb der bestehenden Arbeitsverhältnisse und rein intern. Crowdworking verspreche den Arbeitgebern nämlich einen innovativen Schub fürs Unternehmen. Im Digitalsprech ist dies das "disruptive Element" von Crowdworking: Alte Strukturen würden "aufgebrochen", Neues entstünde.

So schwärmt auch Robert Lokaiczyk, Geschäftsführer von "App Jobber" in Darmstadt, von der "spannenden Vision, dass einer Community von vielen Tausend Menschen eine Aufgabe gegeben wird, die in 24 Stunden erledigt ist". Die Zukunft, so ist der junge Unternehmer sicher, gehöre dem Crowdworking.

Solange ein Mikrojob als Nebenerwerb betrieben wird, mag die hippe Seite des Crowdworkings viele digitale Heimarbeiter begeistern. Was aber, wenn immer mehr Crowdwork reguläre Arbeitsverhältnisse verdrängt? Bernd Waas von der Goethe-Universität Frankfurt hält dies für durchaus möglich und verweist dabei auf die "einseitige Verlagerung der Risiken auf die Beschäftigten".

Die Gefahr hinter den Crowd-Jobs

Die zunehmende Zahl von Clickworkern mache die Klärung einer Reihe von Fragen wichtig: Wann ist ein Crowdworker Solo-Unternehmer und wann Arbeitnehmer? Wer wäre in diesem Fall überhaupt der Arbeitgeber? Die Plattform oder das Unternehmen, das den Auftrag ursprünglich vergibt? Können Teile des Arbeitsrechts auf Solo-Selbständige ausgedehnt werden, damit diese sozialrechtlich besser geschützt sind? Brauchen wir demnächst ein neues Heimarbeitsgesetz?

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales winkt ab: Die Zahl der Solo-Selbständigen sei derzeit "leicht rückläufig". "Eine Verlagerung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hin zu Solo-Selbständigkeit ist nicht zu beobachten, derzeit ist das Gegenteil der Fall" so eine Sprecherin des Ministeriums.

Also Entwarnung? Nur auf Zeit: Solange die Beschäftigungssituation in Deutschland so positiv ist wie im Moment, wird Crowdworking wenig arbeitspolitischen Sprengstoff entwickeln. Wenn viele Clickworker aber in Vollbeschäftigung gehen müssen, wird sich das ändern.