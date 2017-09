Video Huber: "Mehr Demut in der CSU"

Während die CSU in Berlin die Kanzlerin unter Druck setzt, bekommt Horst Seehofer Druck in Bayern: So mancher CSU-Repräsentant an der Basis fordert Seehofers Rücktritt und einen personellen Neuanfang vor der nächsten Landtagswahl in Bayern.

Der neue Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag Dobrindt erklärt, die Union will „mit einem gemeinsamen inhaltlichen Programm“ in Koalitionsverhandlungen gehen. Man nehme sich Zeit, um inhaltliche Fragen zwischen den Schwestern zu klären.

Der CSU hat es im Bundestagswahlkampf "an Glaubwürdigkeit gefehlt", sagt Erwin Huber. Der ehemalige CSU-Parteivorsitzende rät Horst Seehofer zu einem ausführlichen Dialog mit der Partei.

Nach internen Rücktrittsforderungen ist CSU-Chef Seehofer zum Gegenangriff übergegangen. Die Debatte gehöre auf den Parteitag - und schwäche seine Position in Berlin. "Der Schaden ist schon entstanden, der ist nicht mehr auszuradieren", so Seehofer. Er wolle aber den Dialog mit der Parteibasis suchen.

Die letzten beiden Tage seien eine "Belastung" für ihn gewesen, sagte Horst Seehofer in München vor einer Debatte mit der CSU-Landtagsfraktion. Er frage sich, wie er kraftvoll in Berlin Positionen vertreten solle, wenn er in München angegriffen werde.

Kritik aus dem eigenen Kabinett

Der CSU-Chef zeigte sich besonders betroffen, dass sich mit dem Finanzstaatssekretär Albert Füracker auch ein Mitglied seines Kabinetts als bayerischer Ministerpräsident für einen personellen Übergang ausgesprochen habe. Füracker ist auch Chef des CSU-Bezirks Oberpfalz und ein enger Vertrauter des als möglicher Nachfolger Seehofers gehandelten bayerischen Finanzministers Markus Söder.

Die CSU-Landtagsfraktion will den Vormittag über das historisch schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl diskutieren. Nach einer Reihe von Orts- und Kreisvorsitzenden der CSU hatten auch erste Landtagsabgeordnete offen Seehofers Rücktritt gefordert. In Bayern sind in einem Jahr Landtagswahlen, die Abgeordneten fürchten um ihre absolute Mehrheit.

Debatte über Seehofer "grundfalsch"

CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer sagte, er sei persönlich der Auffassung, "dass wir jetzt nicht über Personal diskutieren sollten". Eine Debatte über Seehofer sei "grundfalsch".

Auch CSU-Vize Barbara Stamm hat ihre Fraktionskollegen im Landtag vor einer Verlängerung der Personaldebatte gewarnt. Man müsse jetzt "zur Sachdebatte übergehen", sagte Stamm. Es gehe nun darum, CSU-Forderungen in Berlin durchzusetzen - da müsse Einigkeit herrschen. Sie beklagte besonders die Rücktrittsforderungen von Abgeordneten an Seehofer aus den vergangenen Tagen. "Ich kann nur empfehlen, dass wir so nicht weitermachen", sagte sie.

Huber: Parteibasis zu Wort kommen lassen

Der ehemalige Vorsitzende Erwin Huber verlangt indes eine offene Debatte: Es dürfe keine Rede- und Denkverbote geben, sagte er im ZDF. Er empfahl Seehofer, eine Dialogreihe in allen CSU-Bezirksverbänden zu machen: "Man sollte die Parteibasis zu Wort kommen lassen. (...) Ich empfehle uns mehr Nachdenklichkeit, auch mehr Demut." Im Wahlkampf habe es der Partei an Glaubwürdigkeit gefehlt. "Wir müssen versuchen, eine Spaltung und Polarisierung innerhalb der CSU zu vermeiden", sagte Huber. Mit Blick auf die Landtagswahl 2018 ergänzte er: "Es gehört nicht zur DNA der CSU, dass wir automatisch die absolute Mehrheit bekommen."