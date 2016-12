Nach dem Anschlag in Berlin will die CSU die Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutz deutlich ausweiten. Dabei will sie unter anderem konsequenter gegen sogenannte Gefährder vorgehen, so ZDF-Korrespondent Florian Neuhann in Berlin. Die CDU "setzt damit den Ton" in der Debatte.

Einige neue aber auch altbekannte Forderungen: Nach dem Anschlag von Berlin will die CSU die Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutz deutlich ausweiten und die Abschiebepraxis verschärfen. Mit dem ein oder anderen könnten sich die Koalitionäre durchaus anfreunden.

"Wer unseren Staat bedroht, hat sein Gastrecht verwirkt" - so heißt es in einer Beschlussvorlage der CSU-Landesgruppe für die Klausurtagung Anfang Januar. Demnach will die Partei nach dem Anschlag in Berlin die Befugnisse von Polizei und Verfassungsschutz ausweiten und die Abschiebepraxis deutlich verschärfen. Konkret fordert die CSU einen "neuen Haftgrund für Gefährder", zu denen auch der mutmaßliche Attentäter von Berlin gezählt wurde. Zudem will die Partei den Ausreisegewahrsam von derzeit vier Tagen auf vier Wochen verlängern. Verurteilte Extremisten, die sich nicht in Haft befinden, sollen umfassender überwacht werden, auch durch elektronische Fußfesseln.

Auch Jugendliche überwachen

Auch soll der Verfassungsschutz nach dem Willen der CSU bereits 14-Jährige überwachen können - was die Große Koalition schon im Juni deutlich erleichtert hatte. Damit soll einer Radikalisierung im Jugendalter vorgebeugt werden. Für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren solle in der Regel nicht mehr das Jugend-, sondern das Erwachsenenstrafrecht gelten, heißt es in der Vorlage. Sie trägt den Titel "Sicherheit für unsere Freiheit", die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet.

Neben bereits bekannten Forderungen wie einer lückenlosen Registrierung von Flüchtlingen an den Grenzen setzt die CSU dem Text zufolge auf vier Kernbotschaften: Mehr Personal und bessere Ausstattung für die Sicherheitsbehörden, zusätzliche Befugnisse bei der Strafverfolgung, einen besseren Datenaustausch zwischen EU-Staaten sowie eine Erweiterung der Datenverkehrspeicherung auf E-Mails und Kommunikationsdienste wie WhatsApp und Skype. Kennzeichenlesesysteme sollen Fahndungen im fließenden Verkehr erleichtern.

Teils kaum strittig

Der neue Haftftgrund für Gefährder oder die verschärfte Abschiebehaft dürften in der Koalition "mittlerweile kaum strittig sein", berichtet ZDF-Hauptstadtkorrespondent Florian Neuhann. Tatsächlich äußerte sich SPD-Vize Ralf Stegner wohlwollend über eine Abschiebehaft für Gefährder: Wer die allgemeine Sicherheit gefährde, dürfe nicht auf freiem Fuß sein, sagte er der "Welt".

In der Großen Koalition wird zudem über die ebenfalls von der CSU geforderte Ausweitung der Videoüberwachung diskutiert. SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka forderte die neue rot-rot-grüne Berliner Landesregierung auf, die Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen auszuweiten. Das werde bei der Aufklärung von Verbrechen helfen, sagte er der "Rheinischen Post". Auch der Städte- und Gemeindebund stellte sich hinter die Forderung.

Opposition: Reflexhafte Stimmungsmache

Die Forderung nach verschärfter Videoüberwachung lenke nur von Versäumnissen der Behörden ab, erklärte in der "Berliner Zeitung" dagegen Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz. Linken-Fraktionsvize Jan Korte warf der CSU vor, die offene Gesellschaft in Deutschland abschaffen zu wollen. "Mit den jüngsten Forderungen betreibt die CSU Stimmungsmache und instrumentalisiert reflexhaft den Anschlag vom Berliner Weihnachtsmarkt für ihren weiteren Weg in den präventiven Sicherheitsstaat."

Der Anschlag sei ein "beispielloser Angriff auf unsere offene Gesellschaft", heißt es dagegen in dem CSU-Papier. "Pauschal bei jeder Gesetzesverschärfung Datenschutzrechte oder Missbrauchsgefahren in den Fokus zu rücken", sei vor diesem Hintergrund "der falsche Ansatz". Allerdings dürfe auch "unsere Freiheit und unsere Art zu leben" nicht aufgegeben werden.

Vor einer Woche hatte ein Attentäter, mutmaßlich der Tunesier Anis Amri, einen Lastwagen in den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Amri war bereits länger als sogenannter Gefährder registriert.