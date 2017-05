Scharfe Kritik noch vor kurzem von CSU-Chef Seehofer an der Kanzlerin und ihrem Flüchtlingskurs. Angesichts steigender Umfragewerte der SPD, wollen CDU und CSU jetzt jedoch Geschlossenheit in ihrer Wahlstrategie zeigen.

Horst Seehofer will nun doch CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident bleiben. Seine Ärzte hätten da auch keine Bedenken, so Seehofer nach einer Vorstandssitzung seiner Partei.

von Jürgen Bollmann

Der CSU-Chef Seehofer schaltet in den Wahlkampfmodus. Freund und Feind werden wieder klar unterschieden - der Streit mit der Schwesterpartei CDU wird beiseite geschoben. Seehofer versucht den Spagat.

Mit stolzgeschwellter Brust steht Horst Seehofer vor den Mikrophonen im Park von Schloss Schwarzenfeld. Verkündet schon vor der Vorstandsklausur die neue Einigkeit in der Union, und mag gar nicht aufhören. Trotz drückender Hitze, bei 27 Grad im Schatten und einem aufziehenden Gewitter. Auch nachdem keiner mehr Fragen stellt, erklärt er noch einmal seine Bereitschaft für weitere Antworten.

Gerade einmal acht Monate ist es her, da war der CSU-Vorstand am gleichen Ort in der Oberpfalz zusammengekommen. Und fachte auf ihrer damaligen Klausurtagung den Streit mit der Schwesterpartei so richtig an. Die Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge wurde zur "DNA der CSU" erklärt, also für nicht verhandelbar. Was folgte waren Monate des Streits.

Horst Seehofer sieht sich als Sieger

Nun scheint die Stimmung vollständig ausgewechselt. Der CSU-Chef freue sich darauf, ab Sonntag drei Tage mit der Bundeskanzlerin zu verbringen, sagt er. Das war kein Spott, wie er sonst dem CSU-Chef leicht über die Lippen geht. Denn, so Horst Seehofer, "der Kampf vor einem Jahr hat viel gebracht." Und hebt hervor: "Die Berliner Politik hat sich sehr an die bayerische Politik angelehnt."

Und dann folgt eine Aufzählung, in welchen Streitfragen nach Seehofers Meinung seine Partei die anderen überzeugt habe. In der Flüchtlingspolitik fordere jetzt selbst der SPD-Kanzlerkandidat Abschiebungen, behauptet er. Einige in der SPD dächten über Steuersenkungen nach, die PKW-Maut werde auch von der EU gebilligt, und so weiter und sofort.

Und um auf seine Triumph-Rede noch eins drauf zu setzen fügt er hinzu, die anderen hätten sich geändert - nicht die CSU. "Sie treffen die gleiche CSU an wie vor einem Jahr." Und zieht gleich darauf den Schluss: "Die Politik der CSU ist für alle in Deutschland gut und nicht nur für die Menschen in Bayern".

ZDF-Politbarometer beflügelt

Vielleicht sind es auch die frischen Zahlen des ZDF-Politbarometers, die Seehofer nun so beflügelten. 38 Prozent für die Union, 27 Prozent für die SPD. Auch wenn CSU-Chef darauf sofort antwortet, er habe die Union immer bei etwa 40 Prozent gesehen. Es ist ein offenes Geheimnis, wie sehr die bayerische Partei gezittert hatte, als die Umfragen für Martin Schulz und für die SPD die Union überrollten.

Vor allem vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hatte sich die CSU gefürchtet. Obwohl die bayerische Christlich-Soziale Union bekanntermaßen dort nicht gewählt werden kann, gab es Notfallpläne in der Parteizentrale in München, sollte die CDU schlecht abschneiden. So, als ginge es um ihr eigenes Bundesland.

Wahlziele der CSU: Sicherheit und Wohlstand

Das Anliegen für die jetzige CSU-Vorstandssitzung ist eigentlich viel konkreter. Es geht um das gemeinsame Wahlprogramm der Unions-Schwestern. Für die CSU stehen die Themen Sicherheit und Wohlstand im Vordergrund. Aber die Begriffe werden gedehnt. Es soll um die innere Sicherheit gehen und auch um die soziale, also unter anderem um die finanzielle Sicherheit im Alter, bei Krankheit und Pflege. Eine Replik auf die Forderung von Martin Schulz nach mehr sozialer Gerechtigkeit.

Und bei dem Schlagwort Wohlstand will sich die CSU auch für eine starke Exportwirtschaft einsetzen. Eine spannende Forderung, wenn man die Kritik aus vielen europäischen Staaten an den Exportüberschüssen in Deutschland beachtet.

Diskussionsbedarf wird es auch noch um die CSU-Forderung nach einer "kräftigen Steuersenkung" geben. Der Staat erwarte bis 2021 "gigantische Mehreinnahmen", so Seehofer. Deshalb fordere die CSU eine Steuersenkung von 15 Milliarden Euro, einen stufenweise Abbau des Solidaritätszuschlages bis 2025 und einen weiteren Ausbau der Mütterrente.

Nun sind sie wieder beste Freunde

Sicher gibt sich Horst Seehofer auch, dass die CSU nicht wieder durch Streit das Ansehen der Union beschädigen will. Erhellend ist da seine Reaktion auf eine Aktion von Theo Waigel. Der frühere CSU-Chef hatte schon vor Wochen eine Wahlinitiative zur Unterstützung von Angela Merkel ins Leben gerufen. Gedacht war diese Initiative als Abwehr der ständigen Attacken von Horst Seehofer gegen die Kanzlerin.

Vor ein paar Tagen antwortete Seehofer darauf in einer Rede im bayerischen Landtag zu aller Überraschung mit Lob für Waigel und sein Projekt. Beitreten müsse er dieser Initiative gar nicht mehr, denn er sei ihr Meilen voraus. Eine späte Versöhnung, vier Monate vor der Bundestagswahl. "Lieber spät und ehrlich", ist Seehofers Begründung.

Rhetorisch aus der Welt

Horst Seehofer beweist - wieder einmal - großes Geschick, wie er die Probleme, für die er selbst mit verantwortlich war, rhetorisch aus der Welt schaffen will. So auch wie sein Ultimatum zur Flüchtlingspolitik, das bekanntlich mit Merkel nicht zu machen ist. Ohne eine vereinbarte Obergrenze werde er keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, so sein Diktum. Locker schiebt er es nun beiseite. Die Obergrenze komme in den Bayernplan - also in das CSU-Wahlprogramm nur für Bayern - das die Schwesterpartei nicht mit unterschreiben muss.

Politisches Zauberstück

Vier Monate vor der Bundestagswahl versucht Horst Seehofer ein politisches Zauberstück. Die CSU präsentiert er als Sieger des Geschwisterstreits. Und gibt sich selbst gleichzeitig als großer Bewunderer der Kanzlerin.Befriedung an allen Unions-Fronten, dass scheint die neue Strategie der CSU zu sein. Der bayerische Löwe hat genug gebrüllt - vorerst.