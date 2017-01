von Christoph Röckerath

Mit ihrer Winterklausur - diesmal im Kloster Seeon am Chiemsee, weil Kreuth saniert wird - bereitet sich die CSU auf die bevorstehenden schweren Wahlen vor. Viel wichtiger als der Bundestag ist für die Partei dabei die Bayern-Wahl 2018. Es geht um den Kern der Marke CSU.

"Seehofer kann ich nicht wählen, da wähle ich ja die Merkel“, "Merkel kann ich nicht wählen, da müsste ich ja die CSU wählen“ - beide Aussagen hört man derzeit oft in Bayern. Eine Variante der letzteren trägt demnächst sogar ein bayerischer Bürger vor das Bundesverfassungsgericht: Er möchte Merkels CDU direkt in Bayern wählen dürfen, ohne den Umweg über die CSU.

Die eigene Mitte verloren

Die Aussagen zeigen das Dilemma der Christsozialen: Sie haben ihre eigene Mitte - rechts der Mitte - verloren. Denn was Mitte ist, war für die CSU stets durch die CDU definiert, und das hat seit Merkels "Wir schaffen das“ für weite Teile der Partei seine Gültigkeit verloren.

Was bleibt, ist eine tief verunsicherte CSU, die ins Wahljahr 2017 schreitet und dabei ans Wahljahr 2018 denkt. Da geht es für die CSU ums Ganze: Die Verteidigung der absoluten Mehrheit bei der bayerischen Landtagswahl. Wer das Agieren der CSU und ihres Vorsitzenden Horst Seehofers verstehen will, muss wissen, dass sich diesem Ziel am Ende alles unterzuordnen hat. Die Bundestagswahl 2017 ist für die CSU im Zweifel nur ein Testlauf, der im Idealfall Schwung bringt für 2018 - oder, falls es schief geht, wenigstens wertvolle Lektionen.

Seehofer zeigt Nerven

Das Projekt 2018 ist die eigentliche "Herkulesaufgabe“, ein Wort, das Horst Seehofer in letzter Zeit sehr oft in den Mund nimmt und damit meist irgendwas mit Flüchtlingen meint. Als er zwölf Stunden nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor die Presse tritt und ein Umdenken in der Migrations- und Sicherheitspolitik fordert, schockiert er nicht nur zahlreiche Menschen, die ihm mangels Ermittlungsergebnissen eine zynische Politisierung der Opfer vorwerfen. Er sorgt auch für Verärgerung in der Schwesterpartei. Viele hätten sich wenigstens einen Tag des Innehaltens gewünscht, anstatt so ungefiltert den Druck auf die Kanzlerin zu erhöhen.

Doch egal ob Kalkül oder Aussetzer der sonst von seinen Anhängern so gelobten politischen Instinkte Seehofers: Die Äußerung zeigt die Nervosität und den unbedingten Willen, beim Thema innere Sicherheit Profil zu zeigen und das "Rechts der Mitte“ neu zu definieren – ohne die Hilfe der CDU und gegen die AfD, die von der CSU-Spitze als, so wörtlich, "existenzielle Bedrohung“ angesehen wird.

Hinzu kommt, dass Seehofer Nerven zeigt. Er leidet sichtlich darunter, dass niemand so recht die Erfolge sehen mag, die er für sich reklamiert: Kaum eine Gelegenheit lässt er aus, fast trotzig darauf hinzuweisen, dass er es immer ist, der eine Richtung vorgibt, auf die alle mit Empörung und Ablehnung reagieren, nur um seine Vorschläge dann, mit ein paar Monaten Verzögerung, kleinlaut umzusetzen.

Sicherheitsgesetze verschärft

Da ist etwas dran. Der kleinste Partner der Berliner Koalition hat die Großen vor sich her getrieben und Wesentliches beigetragen zur Verschärfung der Sicherheitsgesetze: die Asylpakete, die Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten, Einschränkung des Familiennachzuges, Sachleistungen statt Bargeld für Asylbewerber - selbst die mit Getöse abgelehnte Einrichtung von Transitzonen findet jetzt in der CDU Freunde.

Doch all das scheint nicht recht anzukommen in der öffentlichen Wahrnehmung - klagt die CSU. Die Klausur in Seeon muss daher einen Ton setzen, der laut hörbar und über das Jahr 2017 hinaus Weichen stellt für 2018. Ein Profil neu aufbauen, das viele CSUler von Angela Merkel zerstört sehen.

Keine Zeit für Experimente

Dabei werden Worte und Symbole nicht mehr ausreichen. Die "Obergrenze“ muss nicht so heißen. Viel wichtiger ist, dass sie "messbar“ kommt, sagen sie in der CSU. Sollte das nicht geschehen und sollte man in der Partei zu dem Schluss kommen, dass dies ernsthaft die Wahl 2018 gefährdet, würden sie auch den Bruch der Union in Kauf nehmen, falls das Abhilfe verspricht.

Und doch brauchen beide Parteien einander, wenn sie im Bund etwas bewegen wollen. Ein Jahr nach den Krisenklausuren von Kreuth wird es zwar keine spektakulären Kanzlerinnenbesuche geben. Doch einfacher dürfte es nicht werden. Im Gegenteil. Viel Zeit für Experimente bleibt nicht.

Ab jetzt ist Wahlkampf. Beide müssen liefern, die CSU kann das zur Not auch auf Kosten der Schwester CDU versuchen, mit einigen Risiken. Am Ende dürfte für sie aber nur eines zählen: Die CSU muss einen neuen Glauben unter das Volk der Bayern bringen - an die eigene Handlungsfähigkeit im Jahr 2018.