Patientendaten waren nicht abrufbar, Rezepte konnten nicht ausgestellt werden, Laborwerte fehlten. Der weltweite Cyber-Angriff hat vielen kranken Briten schwer zu schaffen gemacht. Der Angriff legte auch in anderen Staaten Computer lahm: In Deutschland war die Bahn betroffen.

Die weltweite Cyber-Attacke hat das Gesundheitssystem in Großbritannien teilweise lahmgelegt. Zahlreiche Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen in England und Schottland waren betroffen. Patienten berichteten über chaotische Zustände. Kranke waren gebeten worden, nur in dringenden Fällen in Notaufnahmen zu kommen. Bis zum Abend hatte sich die Lage aber weitgehend normalisiert.

Auch Krebs- und Herzpatienten, deren Daten nicht zur Verfügung standen, wurden nach Hause geschickt. Viele Kranke mussten in andere Kliniken umgeleitet werden. Einige Gesundheitseinrichtungen hatten vorsichtshalber ihre Computer heruntergefahren.

Britischer Gesundheitsdienst NHS in der Kritik

Unterdessen nahm die Kritik an mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS (National Health Service) zu. Innenministerin Amber Rudd sagte, der NHS müsse seine IT-Systeme dringend besser schützen. Am Samstagabend war der Betrieb nur noch in wenigen Einrichtungen gestört. Patientendaten wurden der Innenministerin zufolge nicht gestohlen. Der NHS steckt in einer tiefen Krise und leidet unter Finanznot.

De Maizière: "Angespannte Cyber-Bedrohungslage"

Betroffen von dem Angriff waren Computer auf der ganzen Welt, darunter auch in Deutschland, Russland und Taiwan. Bundesinnenminister Thomas De Maizière (CDU) sprach von "erheblichen Cyber-Sicherheitsvorfällen". Auch wenn die Attacke besonders schwerwiegend sei, füge sie sich "in die sehr angespannte Cyber-Bedrohungslage" und sei nicht die erste ihrer Art.

"Die Regierungsnetze sind von dem Angriff nicht betroffen", teilte de Maizière mit. Der "hochprofessionelle Schutz" durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe sich ausgezahlt. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe die strafrechtlichen Ermittlungen zu der Cyberattacke übernommen.

Nach Einschätzung der europäischen Ermittlungsbehörde Europol hatte die Attacke ein bisher "beispielloses Ausmaß". Es seien komplexe internationale Ermittlungen nötig, um die Hintermänner zu finden, erklärte Europol. Die gemeinsame Cybercrime-Taskforce, die aus Experten verschiedener Länder besteht, werde eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen spielen.

Deutsche Bahn betroffen

Einschränkungen bei der Bahn Die weltweite Cyber-Attacke hat auch Service- und Überwachungstechnik der Deutschen Bahn getroffen. Teilweise seien digitale Anzeigetafeln sowie Ticketautomaten an Bahnhöfen in Deutschland ausgefallen, teilte ein DB-Sprecher mit. Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt im Internet über Abfahrtszeiten und -gleise zu informieren. Die Internetseite bahn.de sowie die "Navigator-App" für Smartphones funktionierten ohne Einschränkung, sagte der Sprecher. An den Bahnhöfen seien die Reisezentren und Informationsschalter geöffnet.

Derzeit ist noch unklar, wie viele Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen in Deutschland betroffen sind. Das Bundesinnenministerium bestätigte, dass die Deutsche Bahn und der Logistikkonzern Schenker Opfer der Attacke geworden seien. "Um einen möglichst vollständigen Überblick über die Lage zu bekommen, rufen wir betroffene Institutionen auf, Vorfälle beim BSI zu melden", erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm.

Wie die Bahn mitteilte, gab es wegen "eines Trojanerangriffs im Bereich der DB Netz AG" Systemausfälle in verschiedenen Bereichen. "Der Bahnbetrieb ist durch den Trojaner nicht beeinträchtigt. Es gibt keine Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr", hieß es.

Erpressungstrojaner sorgt weltweit für Chaos

Für den Cyber-Angriff wurden sogenannte Erpressungstrojanern verwendet. Sie verschlüsseln die Daten auf Computern. Damit Nutzer wieder auf die Daten zugreifen können, sollen sie ein Lösegeld zahlen.

Dabei wurde Experten zufolge eine Sicherheitslücke ausgenutzt, die ursprünglich vom US-Abhördienst NSA entdeckt worden war, aber vor einigen Monaten von Hackern öffentlich gemacht wurde. Die Schwachstelle wurde zwar im März von Microsoft geschlossen - aber geschützt waren nur Computer, auf denen das entsprechende Update installiert wurde.