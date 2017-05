Kevin Volland wird Bayer Leverkusen auch im letzten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga nicht zur Verfügung stehen. Der 24-Jährige fällt am Samstag bei Hertha BSC wegen eines Faserrisses im rechten Oberschenkel weiterhin aus. Wegen der Blessur fehlte Volland schon beim 2:2 gegen den 1.FC Köln. Ziel sei es laut Bayer, Volland "nach dessen bereits zweiter Muskelverletzung in dieser Spielzeit so aufzubauen, dass er frisch und uneingeschränkt fit in die Vorbereitung zur kommenden Bundesliga-Saison einsteigen kann".