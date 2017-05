Notfall in Kliniken: Hacker legen Krankenhäuser lahm

Hackerangriffe gehören für viele Institutionen längst zum Berufsalltag. Die digitale Infrastruktur ist dagegen oft machtlos, doch woher kommen diese Cyber-Attacken eigentlich und was steckt dahinter?

Britische Krankenhäuser sind offenbar Ziel eines Cyberangriffs geworden. Neun Krankenhausverbände meldeten bereits, betroffen zu sein. Noch ist unklar, wer hinter dem Angriff steckt, so ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann.

Ein Cyberangriff hat britische Kliniken völlig lahmgelegt: Operationen und Routineuntersuchungen werden abgesagt, Krankenhäuser bitten Patienten, zu Hause zu bleiben. Die Behörden gehen nicht von einer politischen Straftat aus, berichtet ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann.

Mehrere britische Krankenhäuser sind an diesem Freitag Ziel von Hackerangriffen geworden. Wie die staatliche Gesundheitsbehörde NHS mitteilte, gab es zunächst keine Hinweise, dass Patientendaten betroffen waren. ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet, dass die Computersysteme in den Kliniken sich von alleine schlössen und sich nicht mehr öffnen ließen. "Wer dahinter steckt ist noch völlig unklar." Ärzte arbeiteten momentan mit Papier und Stift, Routineuntersuchungen würden abgesagt und die Krankenhäuser rufen die Patienten dazu auf, zu Hause zu bleiben, sofern es sich nicht um einen Notfall handelt. " In einigen Fällen mussten Krankenwagen zu anderen Kliniken umdirigiert werden.

Völlig veraltete Systeme

Mehrere Krankenhausverbände haben bereits gemeldet, dass ihre Kliniken von den Hackerangriffen betroffen seien. Allerdings habe der Angriff wohl nicht gezielt den National Health Service (NHS) treffen sollen, berichtet Zimmermann. Die Behörden gingen auch nicht von einer politisch motivierten Straftat aus. "Dennoch werden natürlich Fragen laut: Was hat der NHS getan, um sich vor solchen Angriffen zu stützen", sagt Zimmermann. Die Gesundheitsbehörde arbeite mit völlig veralteten Systemen, für die keine Sicherheits-Updates verfügbar seien.

Zwei Beschäftigte des Krankenhauses St. Bartholomew in London sagten der Nachrichtenagentur AFP, in ihrer Klinik seien vorsichtshalber sämtliche Computer, Wifi-Verbindungen und Telefone ausgeschaltet worden. In einer NHS-Erklärung hieß es, für das Chaos sei mutmaßlich das Virus Wanna Decryptor verantwortlich. Es werde mit Unterstützung des NationalSecurity Centers ermittelt. Das Virus gehört zur Ransomware-Klasse und verschlüsselt Computerdaten, die danach nur gegen Zahlung einer Gebühr entschlüsselt werden können.

Patientenvereinigung kritisiert NHS

Die britische Patientenvereinigung (Patients Association) kritisierte, der NHS habe Lektionen aus früheren Cyber-Attacken nicht gelernt. Verantwortlich für den Angriff seien Kriminelle, aber der NHS habe nicht genug getan, um seine zentralisierten IT-Systeme zu schützen. Im vergangenen Jahr waren unter anderem zwei Krankenhäuser in Deutschland von Erpressungstrojanern erwischt worden. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums liegen derzeit jedoch keine aktuellen Informationen über entsprechende Angriffe in Deutschland vor.