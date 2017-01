von Christel Haas, Paris

Für die "New York Times" gehört es zu den baulichen Abscheulichkeiten: Das Centre Pompidou in Paris. Die Menschen in Frankreichs Hauptstadt lässt das aber kalt: Sie verehren das Museum im Herzen der Stadt, das Paris zur internationalen Kunstmetropole macht - und nun 40 wird.

"Wir dachten damals, dass die ganzen Rohre eine Art Baugerüst seien", erzählt Colette Kerber. "An dem Tag, an dem die Bauarbeiter anfingen, sie bunt anzustreichen, war allen klar: Das bleibt so. Alle sind in eine regelrechte Schockstarre gefallen."

Colette Kerber ist vor mehr als 40 Jahren ganz bewusst in das ehemalige Hallen-Viertel im Herzen der Stadt gezogen, weil dort das Centre Pompidou entstand. Sie liebt es bis heute.

Notre Dame der Rohre, Abschussrampe, Raffinerie

Eine Liebe auf den ersten Blick, wie bei Colette Kerber, war das futuristische Bauwerk bei den meisten anderen allerdings nicht. Es war ein Skandal. Notre Dame der Rohre, Abschussrampe, Raffinerie - Kosenamen klingen anders.

Der damalige Präsident Georges Pompidou wollte Paris als internationale Kunstmetropole gegenüber New York stärken und gleichzeitig Menschen aller Gesellschaftsschichten Zugang zur zeitgenössischen Kunst ermöglichen. Auf seine Initiative hin wurde der Bau beschlossen. Entstanden ist ein Gebäude, das selbst ein Kunstwerk sein sollte.

Nicht nur das Museum für moderne Kunst hat hier seinen Platz, auch das Institut für elektroakustische Forschung ist hier untergebracht, dazu eine riesige öffentliche Bibliothek und Kinos.

Publikumsmagnet im Herzen von Paris

Trotz des Wirbels um sein Aussehen - mit der Eröffnung am 31. Januar 1977 wurde das Centre Pompidou zu einer Erfolgsgeschichte, zu einem Publikumsmagneten. Mehr als drei Millionen Besucher pro Jahr, lange Schlangen vor den Eingangstoren inklusive. Vor allem mit seinen großen Ausstellungen macht das Centre Pompidou immer wieder von sich reden: Dali, Matisse, Munch, Jeff Koons.

Mittlerweile gibt es auch mehrere Dependancen - in Metz, Malaga und demnächst in Brüssel. "Mit diesem Geburtstag, den wir landeweit feiern, wollen wir die Bedeutung des kulturellen Netzwerks in Frankreich unterstreichen", sagt Serge Lasvignes, der Präsident des Centre Pompidou.

Schön oder hässlich - egal. Das Centre Pompidou hat sich einen festen Platz in Paris erobert. "Das Centre Pompidou", sagt Colette Kerber zum Abschied, "ist mit das Beste, was Paris passieren konnte. Damals gab es eben noch Menschen mit Weitblick, die sich für die Kultur eingesetzt haben."