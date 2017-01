Das Kunstmuseum ARoS im dänischen Aarhus mit dem Highlight auf dem Dach: "Your rainbow panorama" - ein begehbarer Rundgang in bunten Farben mit dem wahrscheinlich besten Blick auf die Stadt.

von Hermann Bernd

Wikinger-Sagas, Star-Dirigenten und Foodfestivals: Im Kulturhauptstadt-Jahr will das dänische Aarhus seine Wurzeln ergründen und sich neu erfinden. Alles unter dem Motto: "Let's Rethink" ("Lasst uns umdenken").

Es ist ein ganz besonderer Spielplatz für viele Kinder in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks. Mittendrin in DOKK1, der neuen schicken Bibliothek im Hafen der zweitgrößten dänischen Stadt, können Kinder toben, während ihre Eltern in einer der ungewöhnlichsten Bibliotheken des Landes in Büchern stöbern.

Die Architektur ist klar und offen. Dazu die sprichwörtliche skandinavische Gelassenheit, die einem immer wieder in der Kulturhauptstadt Europas 2017 begegnet. Wie eben auch in der neuen städtischen Bibliothek DOKK1. Hier darf sogar gegessen und getrunken werden. Alles ganz locker eben in Aarhus, der Kulturhauptstadt 2017 - jener Stadt, deren Name für viele Nichtdänen so schwer auszusprechen ist.

"Umdenken" als Motto

Weitere Links zum Thema

"Let's Rethink" ("Lasst uns umdenken"), haben sich die Organisatoren als Motto für ihre Stadt ausgesucht. Altes mit Neuem verbinden - vor mehr als 1.000 Jahren wurde Aarhus gegründet, aktuell leben hier 260.000 Menschen. Es ist eine junge und stetig wachsende Stadt, sagt Rebecca Matthews, die Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt Aarhus. Die Britin kam vor drei Jahren hierher und ist begeistert. Es gebe eine Energie, eine Dynamik in dieser Stadt, die jungen Leute würden die Dinge vorantreiben wie nirgendwo anders in Dänemark. Die Universität ist mit etwa 45.000 Studenten die größte im Lande. Und es gibt zahlreiche Bars, Kneipen und Restaurants, eine aktive Musikszene und etliche Start-ups.

In den vergangenen Jahren ist viel Neues entstanden, von dem die Macher des Kulturjahres profitieren. Etwa das moderne Kunstmuseum ARoS, das zum neuen Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Ein auf den ersten Blick schlichtes Gebäude, mit dem Highlight auf dem Dach. "Your rainbow panorama" - ein begehbarer Rundgang in vielen bunten Farben mit dem wahrscheinlich besten Blick auf die Stadt.

Kunst als Orientierung im Chaos des Lebens

Aros sei ein Ort, den die Menschen gezielt aufsuchen, sagt Erled Höyersten, Direktor des Kunstmuseums Aarhus, nicht nur, um Kunst und andere Menschen zu erleben, sondern auch, um einen Sinn, um Orientierung zu finden in einer offenbar immer chaotischeren Welt.Los ging es am Freitag mit der Kindereröffnung "Wunschland". Kinder aus der ganzen Region Midtjylland waren dabei, tanzten in der Stadt, machten Musik. Die Erwachsenen eröffnen das Kulturjahr heute Abend mit Königin Margrethe II. bei der offiziellen Eröffnungsfeier im Konzerthaus Musikhuset. Zwei Stunden lang schiebt sich dann nach dem Festakt ein Laternenumzug mit leuchtenden Mini-Schiffen durch die Stadt, zu dem Tausende erwartet werden.

Ein junger Wikinger auf dem Grasdach

Im Laufe des Jahres bietet Aarhus noch aufwändige Highlights und Mitmach-Events. So ist etwa Star-Dirigent Daniel Barenboim mit dem West-Eastern Divan Orchestra zu Gast. Den Sommer über wird die Saga "Røde Orm" über die Abenteuer eines jungen Wikingers auf dem Grasdach eines Museums bei Aarhus unter freiem Himmel aufgeführt. Und zig Festivals sollen ein breites Publikum ansprechen. So will Aarhus auch endlich aus dem Schatten der Hauptstadt Kopenhagen hervortreten.