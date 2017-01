Fessenheim steht als Symbol für die französische Kernenergie. Und die französische Kernenergie steht für französische Ingenieurleistung. Inzwischen hat sich die französische und auch die badische Bevölkerung an die dauernden Störfälle in Fessenheim gewöhnt. Die Franzosen sehen hingegen die deutschen Kohlekraftwerke als deutlich umweltschädlicher als ihre Kernkraft. Außerdem erscheinen in Frankreich viele Probleme wie die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit viel wichtiger als das Ende der Kernkraft. Selbst wenn mal wieder ein Arbeiter in einem der Kernkraftwerke ums Leben kommt.

Ja, das halte ich durchaus für möglich. Der Kandidat der Konservativen, François Fillon, hat ja bereits den deutschen Ausstieg aus der Kernenergie kritisiert. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Kernenergie in breiten Bevölkerungsschichten in Frankreich immer noch völlig akzeptiert wird - auch nach Tschernobyl und Fukushima.

… hat Geschichte und Volkswirtschaft in Heidelberg und Sydney studiert. Ihre wirtschaftshistorische Dissertation trägt den Titel "Störfall für die gute Nachbarschaft? Deutsche und Franzosen auf der Suche nach einer gemeinsamen Energiepolitik (1973-1980)". Heute ist sie Dozentin für Geschichte, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre am FBD Business College Stuttgart und Lehrbeauftragte an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg sowie der SRH Hochschule Calw.

Für Fessenheim scheint das Ende eingeleitet. Vielleicht hätte das Kernkraftwerk aus Altersschwäche und aufgrund hoher Wartungskosten in den nächsten zehn Jahren sowieso abgeschaltet werden müssen. Von den Sozialisten kann EDF nun noch eine Entschädigung abgreifen. Sollten die Konservativen die nächsten zwei Amtsperioden den französischen Präsidenten stellen, wäre eine solche Entschädigungsvereinbarung nicht realistisch. Meiner Ansicht nach ist das Ende von Fessenheim aber nicht das Ende der Kernkraft in Frankreich.

Fessenheim ist zur Zielscheibe der Anti-AKW-Bewegung geworden. Warum ist das Kraftwerk so umstritten?

Die Deckenkonstruktion entspricht nicht deutschen Sicherheitsstandards. Das macht das Kernkraftwerk insbesondere bei einem Flugzeugabsturz unsicher. Ganz in der Nähe des Kernkraftwerks wurde bis zur Wiedervereinigung der militärische Flugplatz Bremgarten genutzt. Dort waren Starfighter stationiert, also genau die Allwetter-Jagdbomber, die in den 1960er-Jahren so oft abgestützt sind, dass man sie "fliegenden Sarg" nannte. Weitere Risikobereiche betreffen zum Beispiel Erdbeben oder Überflutung. Außerdem besitzt das Kernkraftwerk Fessenheim keine Kühltürme. Das heißt: Selbst im Normalbetrieb belastet das Kernkraftwerk durch die Abwärme den Rhein stark.

Sind die Gewerkschaften mitschuldig, dass Fessenheim bislang nicht abgeschaltet wurde?

François Hollande hat den Gewerkschaften versprochen, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Es ist aber richtig, dass die Gewerkschaften in Frankreich für die Kernkraft sind. Für uns Deutsche erscheint das unvorstellbar. Man sollte aber den Schwarzen Peter nicht allein den Gewerkschaften zuschieben. Ein Kernkraftwerk ist immer ein großer und wichtiger Arbeitgeber in der Region.

Die baden-württembergische Landesregierung warnt vor "übereiltem Jubel". Sie auch?

Die baden-württembergische Landesregierung ist gespalten in ihrer Interessenlage. Denn fast 20 Prozent des Kernkraftwerkes Fessenheim gehört der EnBW. Dem Land Baden-Württemberg und den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken gehören wiederum über 90 Prozent der EnBW. Das Land Baden-Württemberg ist also Miteigentümerin und hat dafür eine Stromliefergarantie. Und das alles unter einer grünen Regierung…

…und genau das wird von der Bevölkerung am Oberrhein sehr kritisch gesehen.

Die Südbadener werden das Gefühl nie los, Frankreich habe das Kernkraftwerk absichtlich zwölf Kilometer vor den Stadtgrenzen Freiburgs bauen lassen, damit im Falle eines Störfalls Deutsche und nicht Franzosen betroffen wären. Sie kämpfen seit Anfang der 1970er-Jahre gegen die Kernkraft. Wenn Fessenheim geschlossen wird, dann haben sie Grund zum Feiern.

Welche Schritte müssen jetzt getan werden?

Ich glaube nicht, dass Druck aus Berlin den Prozess beschleunigen wird. Das versuchen Politiker ihren deutschen Wählern im Wahlkreis nur zu verkaufen. Wenn die Bevölkerung in Baden-Württemberg etwas tun will, dann sollte sie die deutschen Strukturen angreifen. Damit meine ich zu alternativen Stromanbietern wechseln und die baden-württembergische Regierung in die Verantwortung nehmen, warum noch immer Strom aus Fessenheim bezogen wird. Warum sollte Fessenheim geschlossen werden, wenn wir diesen Strom kaufen? Was die französische Atompolitik betrifft, werden wir letztendlich auf die neue Regierung gespannt sein.

Das Interview führte Raphael Rauch.

