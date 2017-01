In Straßburg wird heute der neue Präsident des Europäischen Parlaments gewählt. Sieben Kandidaten treten an, Chancen aber haben nur zwei Italiener.

Für die Fraktion der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) tritt der Italiener Antonio Tajani an, für die Sozialdemokraten sein Landsmann Gianni Pittella. Da keiner von ihnen mit der absoluten Mehrheit der Stimmen rechnen kann, könnte sich die Personalie erst am Abend bei einer Kampfabstimmung entscheiden - bei der möglicherweise europafeindliche Populisten den Ausschlag geben.

Der rumänische Abgeordnete Laurentiu Rebega kam 2014 ins Parlament und gehörte ursprünglich der sozialdemokratischen Fraktion an, wechselte aber 2015 zur Gruppe der Rechten um Front-National-Chefin Marine Le Pen. Von dieser distanziert sich der 40-jährige Tierarzt und Agrarexperte in einigen Punkten vage: "Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind." Über sein politisches Programm sagt er: "Ich will die EU nicht abschaffen, aber wir brauchen eine starke nationale Identität."

Die 40-jährige Literaturwissenschaftlerin Eleonora Forenza aus dem italienischen Bari, die 2014 über die Lista Tsipras ins Europaparlament kam, versteht sich als die Alternative zu den bisher bestimmenden Männern der Mitte. Die Linke betont ihren feministischen Ansatz. Ihr klares Ziel ist eine Überwindung der Sparpolitik in Europa. Die fünfjährige Präsidentschaft des Deutschen Martin Schulz, den sie als autoritär und dominant sah, will sie abhaken: "Schulz' Erbe ist ein schreckliches Erbe", sagte die Italienerin vor wenigen Tagen.

Auch Guy Verhofstadt ist Belgier und war von 1999 bis 2008 Ministerpräsident des EU-Gründungsstaats. Ein Jahr später kam er ins Europaparlament. Dort gilt der heute 63-Jährige als eine Art Supereuropäer, denn schon 2006 forderte er in einem Buch die "Vereinigten Staaten von Europa". Er ist bekannt für emotionale Ausbrüche und ironische Spitzen. Vor der Wahl 2014 war er Spitzenkandidat der Liberalen für das Amt des Kommissionspräsidenten. Stattdessen wurde er Fraktionschef. 2016 berief ihn das Parlament zum Brexit-Beauftragten. Zuletzt sorgte er für Aufsehen mit der Idee, Abgeordnete der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung Italiens in der Liberalen-Fraktion aufzunehmen. Es wurde nichts daraus.

Die 48-jährige Belgierin Helga Stevens sitzt erst seit 2014 für die flämische Partei N-VA im Europaparlament, wurde dann aber gleich Vizechefin ihrer Konservativen und im Oktober 2016 Präsidentschaftskandidatin für das EU-Parlament. Als solche tritt die an der US-Universität Berkeley ausgebildete Juristin selbstbewusst auf: "Die EU wurde bisher von einem Old-Boys-Network geführt, wir brauchen einen neuen Plan", sagte sie zu ihrer Kandidatur. "Ich kann Brücken bauen." Stevens verständigt sich in Gebärdensprache, denn sie ist von Geburt an taub.

Der 58-jährige Mediziner Gianni Pittella stammt ebenfalls aus Italien, und auch er ist Veteran der EU-Politik. Von 1999 bis 2014 war er Vizepräsident des Europaparlaments, danach Fraktionschef der Sozialdemokraten. In der Funktion stand er im Schatten des sozialdemokratischen Parlamentschefs Martin Schulz, der auf eine enge Zusammenarbeit mit der EVP setzte. Diese informelle große Koalition hat Pittella für beendet erklärt und die Fühler nach links ausgestreckt. Der Sparpolitik in Europa sagt er den Kampf an. Pittella zur Rolle als künftiger Präsident: "Ich werde nicht nur stark sein, ich werde sehr stark sein. Ich werde extrem stark sein."

Dabei schien ursprünglich alles geklärt: Nach der Europawahl Mitte 2014 hatten Christ- und Sozialdemokraten vereinbart, sich das Spitzenamt für jeweils die halbe Legislaturperiode zu teilen. Die EVP-Fraktion unterstützte damals die Wiederwahl von Martin Schulz (SPD). Die Sozialdemokraten versprachen, sie würden im Januar 2017 einen Bewerber der EVP unterstützen.

Dennoch kündigte Pittella im Dezember an, er werde selbst kandidieren. Mit Jean-Claude Juncker und Donald Tusk stünden bereits Konservative an den Spitzen von EU-Kommission und Ministerrat, begründete er seine Entscheidung. EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) lässt dieses Argument nicht gelten. Das Parlament sei eigenständig, nicht "Teil eines Pakets". Der CDU-Politiker pocht daher auf die Einhaltung der Vereinbarung. Deren Ziel sei es vor allem gewesen, eine Partnerschaft der Proeuropäer gegen Extremisten im Parlament zu schmieden. Wer nun sein Wort breche, sorge dafür, dass der Einfluss von europafeindlichen Abgeordneten steige.

Profitieren vom Zwist?

In der Tat konnten seit dem Einzug von mehr als hundert europaskeptischen oder gar europafeindlichen Abgeordneten nach der letzten Wahl viele Gesetze nur verabschiedet werden, weil Christ- und Sozialdemokraten an einem Strang zogen. Mit dieser informellen "Großen Koalition" will Pittella nun Schluss machen. Der 58-Jährige will stattdessen neue Mehrheiten suchen - er zählt dabei vor allem auf die Grünen, die Linksfraktion und einen Teil der Liberalen. Ob diese Rechnung aufgeht, ist allerdings fraglich. Denn Christdemokraten, Konservative sowie Abgeordnete aus dem euroskeptischen und rechtsextremen Lager stellen zusammen 391 der 751 Abgeordneten.

Dennoch macht sich Pittella Hoffnung - nicht zuletzt, weil sein Konkurrent Tajani im Parlament alles andere als unumstritten ist. Der 63-Jährige ist ein Weggefährte des italienischen Ex-Regierungschefs Silvio Berlusconi, dessen Sprecher er eine zeitlang war. Schon deshalb ist er für die meisten Abgeordneten links von der Mitte nicht wählbar. Außerdem wird ihm vorgeworfen, als ehemaliger EU-Industriekommissar die Augen vor den Manipulationen bei den Tests mit Dieselmotoren verschlossen zu haben.

Von dem Zwist zwischen Christ- und Sozialdemokraten möchte der Liberale Verhofstadt profitieren, der ebenfalls kandidiert. Der ehemalige belgische Regierungschef kennt das Räderwerk der EU, ist ein brillanter Redner und genoss bisher fraktionsübergreifend Respekt. Doch bei der Suche nach Unterstützung liebäugelte er damit, ausgerechnet die 17 Abgeordneten der anti-europäischen italienischen Protestbewegung Fünf Sterne (M5S) in die liberale Fraktion aufzunehmen. Die Liberalen lehnten dies mehrheitlich ab, auch von anderen kam harsche Kritik.

Ein langer Wahltag droht

Mit dieser Blamage dürften Verhofstadts Chancen deutlich gesunken sein. Keinerlei Aussicht auf Erfolg dürften vier Kandidaten haben, die für die Grünen, die Linksfraktion, die rechtsgerichtete Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) sowie für die Rechtsextremen antreten.

Angesichts der vertrackten Lage könnte erst mit dem letzten Wahlgang gegen 20 Uhr am Abend die Entscheidung für einen Nachfolger von Martin Schulz (SPD) fallen. Laut Geschäftsordnung ist in drei ersten Durchgängen die absolute Mehrheit der Stimmen nötig. Zwischen den einzelnen Wahlgängen sind jeweils Pausen von einigen Stunden geplant - theoretisch könnten die maßgeblichen Fraktionen diese Zeit nutzen, um doch noch einen Kompromiss zu finden. Die Chancen dafür gelten aber als gering. Somit zeichnet sich eine Stichwahl unter den beiden Bestplazierten ab. Prognosen wollte am Montag niemand wagen. Der CDU-Abgeordnete Andreas Schwab sagte: "Der Ausgang ist offen."