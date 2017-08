Nach den Manipulationen in Sotschi sollen die Dopingtests bei den kommenden Olympischen Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea von einer unabhängigen Agentur durchgeführt werden. IOCPräsident Thomas Bach kündigte am Rande der Leichtathletik-WM in London an, dass die Independent Testing Authority (ITA) autark vom IOC, den internationalen Verbänden und Staaten für die Kontrollen verantwortlich sein wird. Bereits bei den Sommerspielen in Rio 2016 hatte das IOC die Bestrafung von Dopingverstößen an den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) abgeben.