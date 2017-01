Nicht nur in Baden, auch in der Pfalz und im Saarland wird der Deportation der Juden nach Gurs gedacht. Dieses Schild in Neustadt an der Weinstraße zeigt die Entfernung nach Gurs an.

von Raphael Rauch

"Denkmal der Schande": Sind die Entgleisungen von Björn Höcke ein Einzelfall - oder symptomatisch für die AfD? Auch in Baden-Württemberg sorgen die Rechtspopulisten für Aufsehen: mit einem Antrag gegen Gelder für die Gedenkstätte Gurs, wo Hannah Arendt und Jean Améry inhaftiert waren.

Beim Thema jüdische Geschichte und Holocaust-Erinnerung kann sich die AfD schnell die Finger verbrennen. So geschehen dieser Tage in Thüringen, wo AfD-Landeschef Björn Höcke das Holocaust-Denkmal in Berlin zweideutig als "Denkmal der Schande" bezeichnet hatte und sich deswegen nun einem Partei-Ordnungsverfahren unterziehen muss.

AfD-Mann Gedeon: Antisemitische Thesen

So geschehen in Baden-Württemberg, wo der Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon krude antisemitische Theorien verbreitet. Eine Kostprobe: "Talmudische Ghetto-Juden" seien "der innere Feind des christlichen Abendlandes" gewesen, schrieb Gedeon. "Als sich im 20. Jahrhundert das politische Machtzentrum von Europa in die USA verlagerte, wurde der Judaismus in seiner säkular-zionistischen Form sogar zu einem entscheidenden Wirk- und Machtfaktor westlicher Politik."

Der Streit über Gedeon spaltete die AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag. Nach wochenlangem Machtpoker gelang es dem AfD-Bundesvorsitzenden und Stuttgarter Fraktionschef Jörg Meuthen, die Fraktion wieder zu einen.

Meuthen, der eloquente Professor, gilt vielen im Ländle als "AfD-Wolf im Schafspelz". Er verleiht den Rechtspopulisten ein bürgerliches Antlitz - und bezog im Streit über Gedeon eine klare Linie. Antisemitismus habe in der AfD nichts zu suchen, betonte Meuthen immer wieder neu. Umso mehr überrascht nun, dass Meuthen nur wenige Tage nach Höcke das geschichtspolitische Minenfeld der Holocaust-Erinnerung freiwillig betritt und Gelder für eine Gedenkstätte streichen will.

17.000 Juden in Gurs inhaftiert

In einem Antrag an den Finanzausschuss fordert die AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, jährliche Zuschüsse in Höhe von 120.000 Euro für das Mémorial National de Gurs zu streichen. Zur Begründung heißt es, der neu geschaffene Posten sei in Zeiten der Haushaltskonsolidierung nicht zu erklären: "Die Landesregierung vernachlässigt ihre Kernaufgaben", so die AfD. Fraktionschef Jörg Meuthen erklärte, die Mittel für Gurs sollten stattdessen für die Pflege und die Erhaltung historisch bedeutender jüdischer Friedhöfe und Gedenkstätten in Baden-Württemberg eingesetzt werden.

Nun handelt es sich bei Gurs nicht um irgendeine Gedenkstätte, sondern um einen der wichtigsten deutsch-französischen Erinnerungsorte. Hannah Arendt, Jean Améry, Konrad Wolff: Die Liste ist lang mit Prominenten, die im südwestfranzösischen Gurs inhaftiert waren. Viele Juden wurden ins französische Lager Gurs deportiert, bevor sie entweder ermordet wurden oder fliehen konnten. In dem Lager am Fuße der Pyrenäen hielten die französischen Behörden seit 1940 etwa 17.000 Juden fest, wie es in Angaben der Gedenkstätte heißt. Mehrere Tausend von ihnen wurden ab 1942 in Vernichtungslager, vornehmlich nach Auschwitz, verschleppt.

Gräber der Opfer vernachlässigt

Die Beziehungen zwischen Gurs und dem Südwesten sind traditionell eng, da die meisten deportierten Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland kamen. Viele Gemeinden im Südwesten haben Schilder, die die Entfernung zu Gurs in Kilometern beziffern. Klassen- und Studienfahrten halten die Erinnerung lebendig.

Doch die Erinnerungspolitik im Ländle hatte auch Schattenseiten. Sie begann spät, wobei daran auch die Franzosen Anteil hatten. Der dunkle Schatten über Gurs erinnerte die Franzosen an das dunkle Kapitel im eigenen Land. Viele hatten mit den Nazis sympathisiert und kollaboriert - daran wollte in der Nachkriegszeit niemand erinnert werden. Entsprechend wurden nach dem Krieg auf dem geräumten Lagergelände Bäume und Sträucher angepflanzt, die die Gräuel schnell vergessen machen sollten.

Im Jahr 1945 errichtete ein jüdischer Verband ein Denkmal. Der zunächst noch gepflegte Friedhof südwestlich des Lagergeländes verwilderte jedoch im Laufe der Jahre zusehends. Besonders perfide: Weil es keine Soldatengräber waren, fühlte sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für die Gräber der Opfer von Gurs nicht zuständig. Während andernorts Grabplatten von SS-Schergen gehegt und gepflegt wurden, fristeten die Opfer von Gurs ein Schattendasein.

"Sind die badischen Juden vergessen?"

"Zum Unrecht kam die Schande: Sind die badischen Juden vergessen?", titelte im August 1957 die "Badische Volkszeitung" und kritisierte das Vergessen und Verdrängen. Die Stadt Karlsruhe und später auch andere Gemeinden nahmen den Artikel zum Anlass, sich der Vergangenheit zu stellen und nicht nur der Opfer von Gurs zu gedenken, sondern auch Schritte auf dem Weg zu einer deutsch-französischen Freundschaft zu gehen.

Mittlerweile gehört es zum guten Ton baden-württembergischer Landesregierungen, nach Gurs zu reisen und Gurs als Teil der Erinnerungskultur zu pflegen. Dagegen wehrt sich nun Jörg Meuthens Vorstoß, die Zuschüsse zu streiten. Damit macht er sich, nur wenige Monate nach dem Antisemitismus-Streit um Gedeon, in der schwierigen Frage der Vergangenheitsbewältigung verdächtig.

Entsprechend groß ist die Kritik der anderen Parteien. "Der AfD sind politisch aufgeklärte, gut informierte und gebildete Bürger und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihrer rechten Ideologie offenbar ein Dorn im Auge", kommentiert der ehemalige SPD-Innenminister Reinhold Gall.

"Erinnerungspolitische 180 Grad-Wende"

Grünen-Politiker Volker Beck erklärt, der Antrag zu Gurs mache deutlich, dass es nicht nur bei rhetorischen Äußerungen bleibe, sondern eine "erinnerungspolitische 180 Grad-Wende", wie vom thüringischen AfD-Chef Höcke verlangt, umgesetzt werden solle. "Höcke ist kein Einzelfall, er ist vielmehr der Führer einer AfD-internen Bewegung, die den Nationalsozialismus verharmlost und die Verbrechen der Deutschen vergessen machen will", sagt Beck.

Parlamentarischen Erfolg dürfte Meuthen mit seinem Vorstoß freilich nicht haben. Seit Günther Oettingers peinlichem Filbinger-Nachruf im Jahr 2007, in dem er dem einstigen Marine-Richter und späteren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger einen Persilschein ausstellte, ist die Südwest-CDU geläutert. Die Beziehungen zu den jüdischen Gemeinden in Baden und Württemberg sind vertrauensvoll und wurden noch unter Oettinger mit einem Staatsvertrag juristisch aufgewertet.

In der Regierungszentrale von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) führt Birgit Locher-Finke die Grundsatzabteilung, die ein Buch über das Dritte Reich ihrer Heimatstadt geschrieben hat. Wie Kretschmann steht sie für Aufklärung, gegen Vergessen und Verdrängen.

AfD will rechts Land gewinnen

Doch in Stuttgart glaubt ohnehin keiner, dass es Jörg Meuthen und der AfD-Fraktion tatsächlich um die 120.000 Euro für Gurs ging. Sondern darum, um nach der Gedeon-Affäre wieder im rechten Sumpf zu fischen.

