Der Schwimm-Weltcup in Berlin findet in diesem Jahr am 6. und 7.August statt. Dieser Termin geht aus dem Kalender des Weltverbandes FINA hervor. Nach der WM in Budapest (14. bis 30.Juli) ist zunächst Moskau am 2. und 3.August Weltcup-Auftakt, ehe dann die Elite in der Schwimmhalle an der Landsberger Allee sonntags und montags auf der 25-MeterBahn um Platzierungen kämpft. Eindhoven ist am 10./11.August letzte europäische Station, die restlichen sechs Weltcup-Orte sind in Asien. Das Finale findet am 18./19.November in Singapur statt. Berlin ist nach einer Pause seit 2016 wieder Weltcup-Ort.