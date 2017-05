Terroristen zielen darauf ab, die Gesellschaft an sich zu treffen – und ein Anschlag wie jetzt auf ein Popkonzert zielen tief ins Herz der Menschen, sagt Peter Busch – Terrorismus-Experte vom King’s College in London. Die Behörden müssten nun viele Fragen beantworten.

Es müsse alles dafür getan werden, die Menschen besser vor Terroranschlägen zu schützen, sagt Innenminister Thomas de Maizière. So würden die Sicherheitsvorkehrungen beim Verlassen von Großveranstaltungen stärker in den Blick genommen - allerdings müsse man dieser brutalen Gefahr wohl auf absehbare Zeit ins Auge sehen.

Bundesinnenminister de Maizière hat das Attentat in Manchester als "niederträchtig" verurteilt. Im ZDF-Interview erklärt er, es gebe keinen Deutschland-Bezug - weder auf Täter- noch auf Opfer-Seite. Die Sicherheitsbehörden beider Länder stünden in Kontakt.

Ein Konzert als Anschlagsziel, wie schon das Bataclan in Paris. Ist das ein Angriff auf eine offene Flanke unseres Lebensstils, gegen den es keinen Schutz gibt?

Dieses Mal fallen mir wirklich die Worte schwer. Das ist so niederträchtig, junge Frauen, junge Mädchen, junge Menschen so in den Tod zu jagen. Da fehlen einem wirklich die Worte. Es ist zum zweiten Mal ein Konzert, wir hatten das in Paris auch. Es scheint alles für einen terroristischen Anschlag zu sprechen.

Aber erstmal sind wir an der Seite unserer britischen Freunde, ich hatte Kontakt mit meiner Kollegin, die Sicherheitsbehörden haben Kontakt. Es gibt bisher auf Täter- oder Opfer-Seite keinen Deutschland-Bezug. Und ich habe für morgen Trauerbeflaggung in Deutschland angeordnet.

In London wurden nach dem Anschlag die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Wie sieht das in Deutschland aus? Kirchentag und Pokalfinale stehen ja bevor.

Wir haben große Veranstaltungen in Berlin. Aber auch anderswo. Christi Himmelfahrt, Gottesdienste, viele Veranstaltungen, Vatertag, Herrentag. Die Sicherheitskonzepte gibt es für solche großen Veranstaltungen, sie werden überprüft. Auch in Berlin. Ich hatte mit meinem Berliner Kollegen auch Kontakt.

Hier ist ja das besondere, dass nach der Veranstaltung, also beim Wiederrausgehen der Menschen aus solch einer Veranstaltung etwas passiert ist. Und das muss stärker in den Blick genommen werden.

Der sogenannte Islamische Staat hat sich zu dem Anschlag bekannt. Gehen Sie auch davon aus, dass der IS verantwortlich ist? Und was sagt das über die Stärke des IS, wenn sie die schwächsten angreifen- Kinder und Jugendliche?

Das müssen die britischen Kollegen beurteilen. Es spricht alles für einen islamistischen Terroranschlag. Natürlich haben die Sicherheitsbehörden immer gesagt: Wenn der sogenannte Islamische Staat militärisch an Boden verliert im Krisengebiet, könnte er versucht sein, Terror erneut nach Europa zu exportieren.

Aber wir sagen ja auch: Die Terrorbedrohung ist hoch, sie war hoch, sie wird durch den Anschlag auch nicht höher. Wir müssen einfach dieser wirklich brutalen Gefahr auf absehbare Zeit ins Auge sehen. Und alles tun, damit wir unsere Freiheit bewahren und die Sicherheit schützen.

Sie sagen es: In Syrien und im Irak ist der IS massiv unter Druck. Erhöht das nicht noch einmal die Gefahr von Anschlägen in Deutschland zum Beispiel durch radikale Rückkehrer?

Ich weiß nicht, was an Gefahr noch erhöht werden kann. Die letzten Anschläge auch in Deutschland, die wir hatten. Auch in anderen Staaten, auch in Großbritannien, der Westminster-Anschlag. In Nizza… Das waren nicht Rückkehrer. Das waren Menschen, die hier radikalisiert worden sind. Oder aus Flüchtlingsbereichen kamen. Das heißt nicht, dass keine Gefahr mehr von "Foreign Fighters" ausgeht, aber das ist nicht die einzige Gefahr.

Das Interview führte Antje Pieper