De Maizière versucht sich an Leitkultur

"Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid spricht mit dem deutsch-syrischen Politikwissenschaftler Bassam Tibi über den Begriff "Leitkultur" und über gelingende Einwanderung.

Die CDU-Politikerin Serap Güler spricht mit "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid über eine Leitkultur, die alle in Deutschland lebenden Menschen mit ihren Werten anspricht.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat einen Zehn-Punkte-Katalog für eine deutsche Leitkultur vorgelegt. "Ich will mit einigen Thesen zu einer Diskussion einladen über eine Leitkultur für Deutschland", schreibt de Maizière in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Wer sich seiner eigenen Kultur sicher sei, sei stark.

Teil einer deutschen Leitkultur

Stichwort: Leitkultur Der Begriff "Leitkultur" ist sehr umstritten. Im Oktober 2000 brachte ihn der damalige CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz in die Zuwanderungsdebatte ein und forderte: Migranten sollten "die deutsche Leitkultur übernehmen". Den Begriff erstmals verwendet hatte der syrischstämmige Islamforscher Bassam Tibi. Er hatte Ende der neunziger Jahre für eine "europäische Leitkultur" plädiert, deren Werte auf Vernunft statt auf Religion basieren. Im Zentrum stehen die Anerkennung individueller Menschenrechte und wechselseitiger Toleranz. Kein Wörterbuch und kein Lexikon definieren eine "deutsche Leitkultur". Wenn inhaltlich über "Leitkultur" gestritten wird, steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie groß die Bringschuld von Migranten im Prozess ihrer Integration ist. (Quelle: dpa)

De Maizière führt zehn Eigenschaften auf, die seiner Auffassung nach Teil einer deutschen Leitkultur sind. Etwa soziale Gewohnheiten: In Deutschland gebe man sich zur Begrüßung die Hand, zeige sein Gesicht und nenne seinen Namen. "Wir sind nicht Burka", schreibt de Maizière.

Zur Leitkultur gehörten zudem Allgemeinbildung, der Leistungsgedanke, das Erbe der deutschen Geschichte mit dem besonderen Verhältnis zu Israel und der kulturelle Reichtum. Deutschland sei ein christlich geprägter, Religionen freundlich zugewandter aber weltanschaulich neutraler Staat, so de Maizière.

"Aufgeklärter Patriotismus"

Die Gesellschaft sei konsensorientiert und Kompromisse konstitutiv für die Demokratie. Auch einen "aufgeklärten Patriotismus" zählt der Christdemokrat zur Leitkultur. Ein solcher Patriot liebe sein Land ohne andere zu hassen. Schließlich seien auch die Westbindung Deutschlands, sein Bekenntnis zu Europa sowie ein gemeinsames kollektives Gedächtnis für Orte, Ereignisse und Traditionen Teil der Leitkultur. Kritik am Begriff "Leitkultur" wies er zurück. Stärke und innere Sicherheit der eigenen Kultur führe zu Toleranz gegenüber anderen, schrieb de Maizière.