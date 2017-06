In der afghanischen Hauptstadt ist am Mittwochmorgen eine Autobombe nahe der deutschen Botschaft explodiert. Mindestens 80 Menschen starben, mehr als 300 verletzt. Zu dem Anschlag bekannte sich bisher niemand.

Während in Deutschland auch nach dem vorläufigen Abschiebestopp die Debatte über Ausweisungen nach Afghanistan andauert, ist es in Kabul wieder zu Explosionen gekommen. Mindestens 20 Menschen kamen dabei ums Leben.

Bei drei Bombenexplosionen während eines hochrangig besuchten Begräbnisses in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Mindestens 87 weitere Menschen seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh, an diesem Samstag. Zu den Tätern gab es unmittelbar keine Hinweise. Die radikalislamischen Taliban wiesen in einer Botschaft über einen Whatsapp-Kanal jegliche Beteiligung zurück.

Politiker waren bei Beerdigung

Bei dem Begräbnis des Sohnes eines hochrangigen Politikers war auch Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah anwesend. Der Sohn war am Freitag während einer Demonstration für mehr Sicherheit im Land getötet worden. Abdullah sei unversehrt, teilte dessen Büro über den Kurznachrichtenforum Twitter mit. Außenminister Salahuddin Rabbani, der ebenfalls zum Begräbnis erschienen war, schrieb auf seiner Facebook-Seite, auch er sei unverletzt. Wer die Toten sind, blieb zunächst unklar.

Der Anschlag ist der dritte schwere Sicherheitsvorfall in der afghanischen Hauptstadt seit Mittwoch. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in nur vier Tagen auf mindestens 117. Erst am Mittwoch waren bei der Explosion einer massiven Lastwagenbombe in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft mitten im Diplomaten- und Regierungsviertel von Kabul mindestens 90 Menschen getötet und rund 460 weitere verletzt worden. Ein Gebäude der deutschen Botschaft wurde schwer beschädigt, eine deutsche Diplomatin leicht und eine afghanische Mitarbeiterin der Botschaft schwer verletzt. Ein afghanischer Wächter wurde getötet.

CSU spricht sich gegen vollständigen Stopp aus

In Deutschland hält unterdessen die Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan an. Am Donnerstag hatte die Bundesregierung die Abschiebungen nach Afghanistan bis auf weiteres weitgehend ausgesetzt - ausgenommen sind nur Straftäter und sogenannte Gefährder. In einer Umfrage für die "Welt" lehnte mehr als die Hälfte der Befragten diese Aussetzung ab. 56 Prozent waren demnach für eine Fortsetzung der Abschiebungen, 40 Prozent für einen Stopp.

In der "Passauer Neuen Presse" sprachen sich CSU-Politker gegen einen vollständigen Abschiebestopp aus, wie ihn Menschenrechtler, Grüne, Linke und Teile der SPD fordern. "Das wäre eine Einladung für alle Schlepper und Schleuser, wenn man mit Sicherheit davon ausgehen könnte, dass auch abgelehnte afghanische Asylbewerber unser Land nicht verlassen müssten", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer.

"Ein vollständiger Abschiebestopp wäre auch ein Sieg für die Terroristen", so Mayer weiter. Allerdings sei es richtig, nach dem Anschlag eine Neubewertung der Sicherheitslage vorzunehmen und bis dahin auf Abschiebungen zu verzichten. Für Straftäter und Gefährder dürfe dies aber nicht gelten.

Aus Sicht des Justiziars der Unionsfraktion, Hans-Peter Uhl (CSU), hat sich auch nach dem Anschlag die allgemeine Sicherheitslage im Land nicht geändert: "Es gibt weiterhin inländische Fluchtalternativen, sichere Provinzen so groß wie Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen."