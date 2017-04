Bei Feinstaubalarm dürfen ältere Diesel in Stuttgart ab kommendem Jahr nicht mehr fahren. Betroffen sind Fahrzeuge, die nicht die Abgasnorm 6 erfüllen. Grund ist die stark mit Schadstoff belastete Luft in der Stadt.

Noch ist jeder zweite Neuwagen in Europa ein Diesel. Doch die Verbraucher sind verunsichert: Der Umwelt zuliebe denken immer mehr Städte über Fahrverbote nach. Die Autoindustrie fürchtet deshalb um Milliardeninvestititionen und Arbeitsplätze - und lässt ihre Lobbyverbände für den Dieselmotor werben.

VW, Daimler und BMW betonen den geringen Kraftstoffverbrauch und den geringen CO2-Ausstoß von. Und mit der neuen Abgastechnik sei auch "die Stickoxidfrage bei Neufahrzeugen gelöst", sagte VW-Sprecher Nicolai Laude. Nach einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger dürfte der-Anteil bei Mittel- und Oberklasseautos in Europa bis 2030 auf ein Drittel, bei Kleinwagen sogar gegen Null sinken.

Heute ist jeder zweite Neuwagen in Europa ein. Einen leichten Rückgang erklärte der VW-Sprecher mit der steigenden Nachfrage nach kleinen SUVs, die eher mit Benzinmotoren fahren, und mit der Verunsicherung der Kunden. Laut Umweltbundesamt überschreiten heutige-Autos den EU-Grenzwert auf der Straße um ein Vielfaches. Die Verkehrsminister der Bundesländer fordern rasch wirksame Gegenmaßnahmen. In Stuttgart und München drohen von 2018 an Fahrverbote für ältere

Daimler hat gerade drei Milliarden Euro in die Entwicklung und Produktion neuerinvestiert. "Aus unserer Sicht hat derdefinitiv eine Zukunft", sagte Sprecher Matthias Brock. Der Rückgang der CO2-Belastung sei vor allem demzu verdanken, sagte sein BMW-Kollege Michael Rebstock. Die EU-Klimaziele zu erreichen, sei ohneundenkbar. VW-Sprecher Laude sagte: "Beimsind in den nächsten Jahren auch noch Verbrauchssenkungen von zehn bis 15 Prozent möglich. Der Volkswagen-Konzern investiert dafür bis 2022 rund zehn Milliarden Euro."

Umwelthilfe fordert: Nachbessern!

Die Deutsche Umwelthilfe fordert, die Autokonzerne müssten alle Euro-5- und Euro-6-auf eigene Kosten nachbessern. Das koste sie etwa 1.000 bis 1.500 Euro pro Auto, sagte Geschäftsführer Jürgen Resch dem "Spiegel" und forderte eine entsprechende Anordnung der Bundesregierung.

Bei den Autokonzernen und Zulieferbetrieben hängen viele Arbeitsplätze am- allein bei Bosch rund 50.000. "Die Zulieferindustrien sehen die Debatte sehr kritisch", sagte der Sprecher ihrer Arbeitsgemeinschaft, Christian Vietmeyer. "Das Anprangern derist für den Umweltschutz nicht hilfreich." Privatkunden entschieden oft auch emotional.

"Ungefähr 500 bis 750 Zulieferern droht die Pleite durch neue Techniken - also E-Mobilität, Digitalisierung und neue Mobilitätskonzepte", schätzt Stefan Randak, Autoexperte der Unternehmensberatung Atreus. "Viele Mittelständler mit einigen 100 Millionen Euro Umsatz kriegen massive Probleme mit ihrem heutigen Produkt-Angebot, wenn sie nicht schnell den Hebel umstellen." Dersei "noch nicht tot", sein Anteil bei den Neuzulassungen in Europa dürfte aber in den nächsten Jahren auf 25 Prozent sinken. "Der VW-Dieselskandal, die Stickoxid-Belastung - da verlangt die Bevölkerung, dass sich was ändert."

In Japan läuft's noch

Bei BMW ist der-Absatz im ersten Quartal auf 36,3 Prozent weltweit gesunken - ein Prozentpunkt unter dem Marktanteil im Jahr 2016. Es gebe aber auch Länder mit starkem Wachstum des, zum Beispiel Japan mit einem Plus von sieben Prozent auf 36 Prozent. VW sieht einen leicht rückläufigen Trend in Westeuropa, Mercedes spürt beim Absatz "keine Auswirkungen der aktuellen".