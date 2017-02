von Michael Braun

Es sieht schlecht aus für Geringverdiener. Wer wenig in die staatliche Rentenversicherung einzahlt, bekommt auch wenig heraus. Wer gleichwohl noch privat vorsorgen kann, sollte sich den Namen Riester merken. Aber reich werden arme Leute im Alter nicht.

Wer wenig Geld hat und gleichwohl fürs Alter vorsorgen will, den nimmt Annabel Oelmann erst mal einen Schritt zurück. "Bevor Sie an die Altersvorsorge denken", sagt die Frau, die der Verbraucherzentrale Bremen vorsteht, "sollten Sie Schulden abbauen, existenzbedrohende Risiken absichern und einen Notgroschen beiseitelegen". Unter existenzbedrohenden Risiken versteht sie etwa die private Haftpflicht und Schutz bei Krankheit.

Sparen ist manchmal nicht rational

Dein Deutschland In einer Serie nehmen wir die Anregungen unserer Facebook-User auf und schauen eine Woche lang gezielt auf den Alltag und die Probleme in Deutschland. Heute mit dem Schwerpunkt "Rente".

Wer das erledigt hat, kann für das Alter sparen. Das ist immer löblich, gleichwohl in manchen Fällen nicht rational. Denn wer im Leben wenig verdient hat, wird auch eine kleine Rente bekommen und könnte dann auf staatliche Grundsicherung angewiesen sein. Gelder aus privater Vorsorge werden aber auf die ehemalige Sozialhilfe angerechnet. Liegen also die Gesamteinkünfte unterhalb der Grundsicherung, hat man zwar Anspruch auf staatliche Hilfe; der aber sinkt - noch jedenfalls - in dem Umfang, wie man selbst vorgesorgt hat. "In dem Fall steht man keinen Euro besser da, als wenn man nicht gespart hätte", sagt Frau Oelmann. Oder drastischer Professor Thomas Dommermuth vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung: "Dann verschwindet die private Vorsorge im schwarzen Loch der Grundsicherung." Die Bundesregierung will das aber ändern.

Weg mit dem "schwarzen Loch" Das "schwarze Loch" Grundsicherung, in dem private Altersvorsorge bislang oft verschwindet, wird an Tiefe verlieren. Die Arbeitsministerin will die Freibeträge in der Grundsicherung erhöhen. Bis zu 202 Euro monatlich aus privater Altersvorsorge sollen erhalten bleiben, ohne die volle Grundsicherung zu schmälern.

Die Wahrscheinlichkeit, im Alter auf Grundsicherung angewiesen zu sein, ist für Frauen größer, weil ihre Durchschnittsrente (in Westdeutschland) mit knapp 600 Euro deutlich geringer ist als die gut 1.000 Euro hohe Rente der Männer. Aber insgesamt bezogen (Ende 2015) nur etwas mehr als drei Prozent der Rentner Grundsicherungsleistungen. Der Rentenversicherungsträger hat für heutige Rentner eine Faustregel formuliert: "Wenn Ihr gesamtes monatliches Einkommen durchschnittlich unter 773 Euro liegt, sollten Sie prüfen lassen, ob Sie Anspruch auf Grundsicherung haben."

Hilfe von Arbeitgeber und Staat

Risikoarm rein in Aktien Langfristiges Sparen mit Aktien geht am kostengünstigsten mit sogenannten ETFs (exchange traded funds). Das steht für börsengehandelte Indexfonds. Ein ETF auf den Deutschen Aktienindex DAX etwa bildet ihn ab, will nicht besser sein als der DAX, sondern steigt und fällt mit ihm. 2016 wäre der DAX-ETF also mit dem DAX um 6,9 Prozent gestiegen. Teure Fondsmanager, die vieles besser zu wissen vorgeben, auf Dauer im Schnitt aber nicht besser sind, müssen nicht bezahlt werden. Die Vorteile einer langfristigen Geldanlage nicht in einer Aktie, sondern risikoarm in vielen Papieren können aber wirken. Das geht schon mit kleinen Beträgen. Monatlich 50 Euro reichen, sollten es aber schon sein.



Wer also glaubt, mit eigener Rente und privater Vorsorge die Grundsicherung übertreffen zu können, kann sparen. Das geht traditionell auf dem Sparbuch und, etwas intelligenter, mit einem Sparplan, der kostengünstig auf Aktien setzt.Noch mehr gewinnt, wer nicht alleine spart, sondern sich von Arbeitgeber und Staat dabei helfen lässt. Das ist möglich mit den sogenannten vermögenswirksamen Leistungen, eine Sparform, die oft auf einem Tarifvertrag basiert. Danach zahlt der Arbeitgeber jährlich Geld auf ein vom Arbeitnehmer bestimmtes Konto ein, um Wertpapiere zu erwerben oder Eigenkapital für eine Eigentumswohnung aufzubauen. 400 Euro werden dann vom Staat mit 20 Prozent jährlich gefördert. Er legt also 80 Euro drauf. Das zu versteuernde Einkommen des Sparers darf aber 20.000 Euro im Jahr nicht übersteigen.

Miniversicherungen bringen nichts

All das ist auf jeden Fall besser, als eine Lebens- oder Rentenversicherung mit kleinen Beträgen von fünf bis zehn Euro monatlich zu bedienen. Das würde wahrscheinlich im Desaster enden. Die Abschluss- und Verwaltungskosten fräßen das Gros der Beiträge und des Ertrags auf. "Das lohnt sich vermutlich nicht", sagt selbst ein Branchensprecher. Er nennt sein im Grunde einziges Angebot: die Riesterrente. Da genügen fünf Euro monatliche Einzahlung, um 154 Euro jährliche staatliche Förderung zu bekommen. Wer Kinder erzieht, bekommt weitere 300 Euro pro Kind hinzu. Auch die Stiftung Warentest sagt: "Für Riester-Verträge gibt es Zulagen, Steuervorteile und Garantien, die diese Sparformen interessant machen." Die Rendite mache bis zu acht Prozent aus.

Der Altersvorsorgeprofessor und Steuerberater Dommermuth macht aber darauf aufmerksam, dass nicht jeder Anbieter von Riesterprodukten empfehlenswert ist. Ihre Kosten seien oft zu hoch. Dommermuth empfiehlt auch aus diesem Grunde, die staatliche Riesterförderung, also den Zuschuss von derzeit jährlich 154 Euro, für Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge zu verwenden.

Riester und Betriebsrente kombinieren

Arbeitnehmer haben ja einen Anspruch auf "Entgeltumwandlung", können also eigene Lohnanteile und/oder Zuschüsse des Arbeitgebers steuer- und sozialabgabenfrei für das Alter zurücklegen, dies in einer Direktversicherung, einer Pensionskasse oder in einem Pensionsfonds an. Würde die Riesterförderung künftig im Rahmen der Betriebsrente genutzt, so Dommermuth, könnte sie von den geringeren Kosten von Gruppenverträgen profitieren und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Wenig Beitrag, geringe Rente Wer 47 Jahre lang den aktuellen Mindestbetrag von fünf Euro monatlich in einen Riestervertrag eingezahlt und die aktuelle Förderung von 154 Euro jährlich kassiert hat, kommt zwar auf rund 10.000 Euro Riestervermögen. Dem entspringt aber nur eine monatliche Rente von derzeit etwa 36 Euro. Es muss also insgesamt sehr viel mehr zurückgelegt werden, sei es aus eigenen Mitteln und/oder aus Zulagen des Arbeitgebers.

Klingt alles gut. Doch das Ergebnis reißt niemanden aus der Altersarmut. Denn wer wenig zurücklegt, bekommt auch bei Riesterverträgen wenig heraus. Jörg Müller, der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, rät seiner Klientel: "Es sollten schon 30, 40, 50 Euro sein."

Devise: Früh anfangen und dranbleiben

Die Gewerkschaft ver.di verhandelt darüber in alle Richtungen. Bei der Bundesarbeitsministerin hat sie Gehör gefunden. Andrea Nahles schlägt vor, die steuerliche Förderung zu "optimieren" für die Arbeitgeber, die ihren gering verdienenden Beschäftigten eine Betriebsrente zukommen lassen wollen. Das soll noch dieses Jahr im "Betriebsrentenstärkungsgesetz" festgeschrieben werden. Ein Entwurf liegt vor. Danach kann der Arbeitgeber für Mitarbeiter, die weniger als 2.000 Euro brutto verdienen (den Gewerkschaften wären 2.500 Euro lieber), zwischen 240 und 480 Euro jährlich für eine Betriebsrente zurücklegen. 30 Prozent - also höchstens 144 Euro - davon bekommt er vom Finanzamt zurück: "Dann liegt es an uns, solche Verträge im Rahmen von Tarifverhandlungen zu vereinbaren", sagt Norbert Reuter, der Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei ver.di. "Trotz Förderbeitrag wird es nicht einfach werden, denn die Arbeitgeber legen solche Zahlungen sicher nicht einfach oben drauf."

Alle Gesprächspartner raten: Früh anfangen mit der Altersvorsorge, um, wenn es wieder mal Zinsen gibt, den Zinseszinseffekt zu nutzen. Ein zweiter Rat: Dranbleiben, also regelmäßig sparen. Denn das Ziel ist groß: Pro 100.000 Euro Kapital, so eine Faustformel, kann man sich rund 400 Euro monatliche Rente kaufen.