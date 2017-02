Eine Krankenversicherung ist Pflicht in Deutschland, dennoch sind etwa 128.000 nicht versichert. Doch was passiert dann bei einer Erkrankung?

Wie lässt sich das erklären? "Die überwiegende Zahl der Zuwanderer kennt die duale Ausbildung in Deutschland nicht", sagt Baumann. "Was man nicht kennt, schätzt man nicht." An seiner Schule gibt es einen Sozialarbeiter, der Hilfe bei der Berufsorientierung biete und so Schülern wie Eltern die Frustration einer gescheiterten gymnasialen Biografie erspare.

Und doch möchten beide Pädagogen, die aktiv in der Lehrergewerkschaft GEW mitarbeiten, nicht, dass ihre Schulen hier beim Namen genannt werden. Denn noch immer grassiere das Vorurteil, dass Bildungseinrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund schlechte Schulen seien. Nicht nur bei Eltern, die keine Einwanderergeschichte erzählen können, sondern auch bei Eltern der zweiten und dritten Migrationsgeneration, weiß Baumann. Sie hätten hohe Erwartungen an ihre Kinder, wollten unbedingt, dass diese aufs Gymnasium gehen und anschließend studieren. Sie hielten nicht viel von Lehrberufen wie Schlosser, Mechatroniker oder Elektriker. Die meisten Söhne der Geflüchteten wollten Ingenieur werden, die Töchter Ärztin.

Misst man Bildungschancen allein daran, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund eine Bildungseinrichtung besuchen, müsste man alle allgemeinbildenden Schulen in Frankfurt am Main zu Problemzonen erklären. Aber so ist es nicht. Eine Lehrerin und ein Lehrer berichten aus der Praxis.

Von den insgesamt rund 62.000 Schülerinnen und Schülern in Frankfurt am Main werden rund 1.100 Schülerinnen und Schüler in speziellen Intensivklassen beschult. Sie sind Flüchtlinge oder Zuwanderer mit Sprachförderbedarf. Von den restlichen 60.917 Schülerinnen und haben 35.718 Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. Laut öffentlicher Definition hat eine Schülerin oder ein Schüler einen Migrationshintergrund, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Ihre 1. oder 2. Staatsangehörigkeit ist nicht deutsch, die Verkehrssprache in der Familie ist nicht Deutsch, das Geburtsland ist nicht Deutschland. Es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um Flüchtlinge.

In Frankfurt am Main gibt es laut Statistik des staatlichen Schulamts 71 reine Grundschulen und sechs Grundschulzweige an verbundenen Schulen. Insgesamt lernen hier 24.122 Schülerinnen und Schüler und 298 Kinder in 23 Intensivklassen und zwei Intensivkursen. Weiterführende Schulen gibt es in Frankfurt am Main 72, inklusive der weiterführenden Förderschulen. Hier lernen 36.795 Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich werden noch 846 Schülerinnen und Schüler in 62 Intensivklassen verteilt auf 31 weiterführende Schulen gefördert.

Wo und wie Integration gelingt, können beide Pädagogen am Beispiel jener Kinder und Jugendlichen erzählen, die nach Deutschland ohne jegliche Deutschkenntnisse kommen. Von der Schulbürokratie werden sie Seiteneinsteiger genannt. In Hessens Grundschulen kommen sie sofort in eine Regelklasse, damit sie mit anderen Kindern gemeinsam lernen. "Bis zum zehnten Lebensjahr", sagt Susanne Hoeth, "eignen sich Kinder eine Sprache synthetisch an, das heißt beim Spielen und gemeinsamen Handeln".

Sehr große Klassen mit mehr als 25 Kindern, wie es sie inzwischen an Frankfurter Grundschulen gibt, erschwerten diese Arbeit, sagt die Lehrerin. Einmal am Tag gehen die kleinen Neuankömmlinge für bis zu zwei Schulstunden in sogenannte Intensivkurse. Dort lernen sie in Gruppen von vier bis acht Kindern nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch das Gastland kennen. Dass es hierzulande im Winter beispielsweise Schnee und Eis gibt, im Frühjahr Spargel und Erdbeeren an der Straße verkauft werden und wir das Wasser aus der Leitung trinken können.

Neuankömmlinge mit unterschiedlichen Chancen

Alle Kinder der Schule fänden die Kurse interessant und gar nicht stigmatisierend, erzählt Hoeth. Ein Erfolg, der auch darauf gründe, dass die Intensivkurse nicht von Ehrenamtlichen gegeben werden, sondern von Pädagogen, die fest im Kollegium der Schule integriert sind. Und je früher die Schüler in die Intensivkurse kämen, desto schneller könnten sie sich über Lernerfolge freuen, fügt Hoeth.

Dem kann Baumann nur zustimmen. An seiner Schule gibt es sogenannte Intensivklassen in den Stufen 5, 7 und 9. Die 11 bis 12-jährigen Schüler, die die Intensivklasse 5 besuchen, schafften fast alle einen Abschluss, sagt Baumann - und wenn es der Hauptschulabschluss sei. Viel schwerer hätten es Jugendliche, die erst mit 16 oder 17 Jahren als Seiteneinsteiger nach Deutschland kommen.

In den drei Intensivklassen sind jeweils rund 16 Schülerinnen und Schülern. Anders als die Grundschüler besuchen sie zuerst keinen Regelunterricht, weil sie dort ohne Deutschkenntnisse gar nicht mitkommen können. Textaufgaben im Mathematikunterricht beispielsweise ließen sich eben nicht so leicht lösen, selbst wenn man sehr gut rechnen könne. In der Regel besuchen die Seiteneinsteiger ein Jahr die Intensivklassen. Baumann wünscht sich, dass es danach mehr Nachförderung gebe und dass die Jugendlichen mehr Kontakt zu Freunden und Familien hätten, die deutsch auch außerhalb der Schule sprechen.

Das Interview führte Katharina Sperber