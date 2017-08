Die Union bleibt recht allgemein: Der Bund solle nach dem Auslaufen des Hochschulpakts 2020 "mit den Ländern gute Lehre und digital innovative Universitäten und Fachhochschulen stärken". Außerdem kündigen CDU und CSU an: "Bis 2025 werden wir die Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf insgesamt 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen." Und es soll "eine steuerliche Forschungsförderung" in Höhe von zwei Milliarden Euro geben. Die SPD will die derzeit darbende Grundfinanzierung der Hochschulen verbessern und die Studierenden besser unterstützen, etwa über höhere Bafög-Bedarfssätze.

Die Linke will die Mittel der schwarz-roten Exzellenzstrategie für Top-Universitäten in die Hochschul-Grundfinanzierung lenken, in "soziale Infrastruktur" etwa beim Hochschulbau investieren und das Bafög von derzeit maximal 735 auf 1.050 Euro pro Monat heraufsetzen. Auch die Grünen wollen das Bafög für mehr Studierende öffnen und regelmäßig erhöhen. Zudem schlagen sie einen "Bund-Länder-Aktionsplan Studentisches Wohnen" vor.

Die FDP setzt sich für eine elternunabhängige Förderung von Studierenden in Höhe von 500 Euro pro Monat plus Darlehensangebot ein. Hochschulen sollten "nachgelagerte Studiengebühren" erheben dürfen, die erst nach Studienabschluss gezahlt werden müssten. Die AfD will statt Bachelor und Master die "bewährten Diplom- und Magisterstudiengänge" wieder einführen und sagt: "Deutsch muss als Lehr- und Wissenschaftssprache erhalten bleiben."