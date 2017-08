Im Internet befindet sich der Nutzer immer in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Hier konsumiert er lediglich Meinungen, die in sein Weltbild passen. Mit anderen Einstellungen, kommt er erst gar nicht in Kontakt, diese werden ihm gar nicht angezeigt. Der Nutzer bewegt sich also in einer Art Perpetuum Mobile: einem Bestätigungskreislauf, in dem sich Meinungen immer weiter verstärken und verbreiten. Ob diese wahr oder fake sind, ist an diesem Punkt egal.