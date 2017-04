Mit drei NHL-Verstärkungen geht Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm in die heiße Vorbereitungsphase für die Heim-WM (5. bis 21. Mai). Tobias Rieder ist bei den Testspielen gegen Tschechien am Samstag bereits (16 Uhr) in Nürnberg und am Sonntag (16.45 Uhr) in Mannheim dabei. Thomas Greiss und Dennis Seidenberg stoßen kommende Woche zum Nationalteam. Rieder soll bei der WM einer der DEBSchlüsselspieler werden. Sturm hofft auch noch auf eine WM-Unterstützung von Leon Draisaitl, der aber mit den Edmonton Oilers kurz vor dem Einzug in die zweite NHL-Playoff-Runde steht.