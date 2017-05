Emmanuel Macron will Frankreich reformieren und Europa am liebsten gleich mit. Da hat sich Frankreichs neuer Präsident viel vorgenommen. Immerhin hat er es geschafft, in europakritischen Zeiten mit einem proeuropäischen Programm, die Wahl zu gewinnen. Jetzt muss sich Emmanuel Macron mit seiner Politik bewähren. Die Liste der Baustellen ist jedenfalls lang.

Im Gespräch mit dem konservativen Politiker Philippe Gustin erläutert dieser an welchem Scheideweg Frankreich nun steht und wie hoch die Erwartungen an den künftigen Präsidenten sind. Macron wird nicht daran vorbeikommen eine Partei zu gründen

Emmanuel Macron am 16. März 2017 vor dem Kanzleramt in Berlin.

Frankreichs neu gewählter Präsident Macron muss sein Land reformieren. Dafür brauche er aber die Unterstützung Deutschlands, sagt der Ökonom Philippe Aghion im heute.de-Interview. "Jeder Demokrat schaut auf das deutsch-französische Tandem", so Aghion. Diese Erwartungen müssten nun beide Länder erfüllen.

Der französische Wirtschaftswissenschaftler Philippe Aghion ist ein gefragter Mann in Bari. Die Finanzminister und Notenbankchefs der G7 haben Aghion, den Harvard-Ökonomen, eingeladen zum Eröffnungsvortrag. hinter verschlossenen Türen spricht Aghion über Wege zu gerechtem Wachstum. Im Interview mit heute.de spricht er dann vor allem über das deutsch-französische Tandem. Ohne das, sagt Aghion, wäre alles verloren.

Philippe Aghion ... ... ist Wirtschaftswissenschaftler and Professor an der Harvard University. Dort lehrt und forscht er seit 2000. Seine Schwerpunkte sind die Wachstums- und Vertragstheorie. Für seine Arbeit erhielt Aghion mehrere Auszeichnungen. So ist er unter anderem Mitglied der American Academy of Arts and Sciences und der British Academy.

Deutschland diskutiert darüber, was das Land der neuen Regierung Macron anbieten kann und soll. Was meinen Sie: Welche Unterstützung braucht Macron aus Deutschland?

: Frankreich wird sich zu ernsthaften Reformen verpflichten, etwa auf dem Arbeitsmarkt oder in Bezug auf das Haushaltsdefizit. Aber Frankreich braucht dafür deutsche Hilfe. Wenn man Reformen umsetzt, sind diese immer mit Übergangskosten verbunden, und diese Kosten muss man in Rechnung stellen. Also braucht Frankreich etwas Nachsicht beim Haushaltsdefizit und dem berühmten 3-Prozent-Kriterium. Und ein zweiter Punkt wäre: dass Deutschland mehr investiert.

Der deutsche Finanzminister argumentiert, dass Deutschland kaum mehr investieren kann - weil schon jetzt die vorhandenen Gelder kaum abgerufen werden.

Aber natürlich kann Deutschland mehr tun! Wie andere Länder muss es seine Infrastruktur modernisieren. Oder nehmen Sie die Verteidigungsausgaben. Da hat Frankreich viel getan, und da sollte Deutschland nachziehen. Oder schauen Sie auf die europäische Ebene - da gäbe es auch viele Möglichkeiten, die Investitionen anzukurbeln.

Viele in Deutschland sagen: Frankreich muss zuerst seine Aufgaben selbst erledigen.

Ja, das stimmt ja auch. Frankreich muss und wird sich reformieren. Aber es braucht dafür auch Vertrauen. Und eine enge Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich.

Also erst Reformen in Frankreich, dann deutsche Unterstützung?

Nein, sie gehen beide Hand in Hand. Zahlreiche Studien von mir und meinen Kollegen zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen strukturellen Reformen und wirtschaftlichem Aufschwung. Aber dafür muss beides Hand in Hand gehen: Reformen in Frankreich, mehr Investitionen aus Deutschland.

Was macht Sie so sicher, dass die deutsche Regierung dies auch so sieht?

Sehen Sie - der deutsche Finanzminister Schäuble ist ein überzeugter Europäer. Ich habe keinen Zweifel, dass er alles unternehmen wird, um Macron zu unterstützen. Europa ist jetzt das Zentrum der weltweiten Demokratie. Jeder echte Demokrat in der Welt schaut auf Europa. Und auf das deutsch-französische Tandem. Und diese Erwartungen der Welt müssen wir erfüllen.

Was würde passieren, wenn Deutschland Macron nicht so unterstützt, wie Sie sich das wünschen?

Nein, das tut mir Leid: Ich will mir dieses Szenario wirklich nicht vorstellen. Deutschland wird Frankreich unterstützen. Und Frankreich wird sich reformieren. Alles andere ist einfach nicht vorstellbar.

Das Interview führte Florian Neuhann. Folgen Sie dem Autoren auf Twitter: @FNeuhann