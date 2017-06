Lange Gesichter in der Front-National-Hochburg Hayange nach der Niederlage Marine Le Pens bei der französischen Präsidentschaftswahl. Die Frustration über die Perspektivlosigkeit in Hayange ließ den Front National hier stark werden.

von Christel Haas, Paris

Der Front National als stärkste Oppositionskraft in der Nationalversammlung: Das will Parteichefin Marine Le Pen. Noch am Abend der Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen hatte sie diese Marschroute verkündet. Seither aber geht es vor allem um parteiinternen Streit.

Sie ist immer noch bissig wie eh und je und lässt kaum eine Gelegenheit aus, den neuen Präsidenten zu kritisieren – Marine Le Pen, die Frontfrau des Front National. Erst vor ein paar Tagen rief sie Emmanuel Macron auf, endlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und sich um die Franzosen zu kümmern. "Macron denkt, er hat Flügel, letzte Woche sah er sich als Präsident Europas, heute denkt er, er sei der Präsident der Welt", ätzte sie.

Le Pen ist angeschlagen, die Partei zerstritten

Christel Haas, ZDF-Studio Paris

Quelle: ZDF

Marine Le Pen tritt bei den Parlamentswahlen am 11.und 18. Juni an, in "ihrem" Wahlkreis, in Hénin-Beaumont. Die Stadt ist eine Front-National-Hochburg, 60 Prozent der Wähler haben hier bei den Präsidentschaftswahlen für Marine Le Pen gestimmt. Jetzt sollen sie ihr einen Sitz in der Nationalversammlung bescheren. Hier zumindest stehen die Chancen für einen Sieg gut. Und dennoch: Marine Le Pen ist angeschlagen, ihre Partei zerstritten. Diejüngsten Umfragen für die Parlamentswahlen sehen den Front National landesweit mit 17 Prozent nur an Platz drei hinter der Macron-Bewegung "La République en marche“ (31 Prozent) und den Konservativen (18 Prozent).

Was ist passiert? Immerhin hatte der Front National bei den Präsidentschaftswahlen - trotz Niederlage - sein bestes Ergebnis in der Geschichte der Partei eingefahren, fast acht Millionen Franzosen haben rechtsextrem gewählt.

Bis zu den Präsidentschaftswahlen war Marine Le Pen der Kitt, der die Partei zusammenhielt, sie war die uneingeschränkte Führerin des Front National. Jetzt zerbröselt dieser Kitt. Es ist nicht nur die Wahlniederlage, es ist auch das missratene Fernsehduell mit Emmanuel Macron, das ihre Position geschwächt hat. Ihre Aggressivität und ihre mangelnde Sachkenntnis in diesem Zweikampf haben parteiintern Zweifel an ihrer Kompetenz aufkeimen lassen. Und sie hat lange gezögert, ob sie bei den Parlamentswahlen antreten will - auch das wurde von dem einen oder anderen in der Partei als Schwäche angesehen.

EU und Euro spalten die Partei

Und dann ist da das Thema Europa. Raus aus der EU und dem Euro, das war eines der großen Ziele im Wahlprogramm von Marine Le Pen. Doch von dieser Idee sind längst nicht mehr alle in der Partei überzeugt. Die Rufe nach einem Kurswechsel werden lauter. Dagegen steht der stellvertretende Parteivorsitzende und enge Le Pen-Vertraute Florian Philippot. Er will unbedingt an einem Frexit festhalten, droht sogar mit einem Austritt aus der Partei. Ein Machtkampf.

Und Marine Le Pen selbst? Sie hält sich zurück. “Das Euro-Thema hat die Franzosen beträchtlich verunsichert“, erklärte sie in ihrem ersten Fernseh-Interview nach der Präsidentschaftswahl, "wir müssen darüber diskutieren und nachdenken.“ Damit will sie Zeit gewinnen und verhindern, dass der interne Streit zum einzigen Thema bei den Parlamentswahlen wird. Dann wäre ihr Ziel, eine starke Opposition im Parlament zu stellen endgültig passé.