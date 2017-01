Die eisige Kälte dieser Tage ist für alle, die sich nicht ins Warme zurückziehen können, eine lebensgefährliche Angelegenheit. Obdachlose sind besonders bedroht. Längst nicht jeder ohne festen Wohnsitz findet einen Platz in einer entsprechenden Unterkunft oder geht freiwillig dorthin. In München ist der Kältebus unterwegs - auf der Suche nach denen, die dringend Hilfe brauchen.

Viel Sonne, wenig Regen, frostige Temperaturen: Der Januar war in diesem Jahr so kalt wie lange nicht mehr. Vor allem Wintersturm Axel brachte Deutschland zweistellige Minusgrade - in Bayern sogar bis zu minus 26,3 Grad. Zum Monatsende wird es nun zwar milder, aber auch noch einmal gefährlich.

Viel Sonnenschein und strenge Frostnächte: Der2017 hat es nach vorläufiger Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in sich gehabt. Erstmals seit sieben Jahren zeigte sich der Monat - abgesehen vom Küstenbereich - mal wieder von seiner kalten Seite. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von minus 2,3 Grad war derum 1,8 Grad kälter als in der langjährigen Vergleichszeit.

Zum Monatsende an diesem Dienstag dürften die Tagestemperaturen über dem Gefrierpunkt liegen: Während im Westen vergleichsweise milde fünf bis elf Grad möglich sind, erwarten die Meteorologen vom DWD in der Osthälfte Deutschlands Temperaturen von ein bis fünf Grad. Im Südosten bestehe tagsüber die Gefahr unwetterartigen Glatteisregens. Für die Nacht zum Dienstag rechnete der DWD vor allem in Bayern mit Glätte durch überfrierenden Regen und Eis.

Temperaturen bis zu minus 26,3 Grad

Bereits zum Wochenstart waren in der Mitte und im Süden Deutschlands viele Verkehrsteilnehmer ins Rutschen geraten. Der DWD warnte am Montagmorgen vor gefährlicher Glätte in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Hessen. Auf der Autobahn 3 in Unterfranken kam es der Polizei zufolge auf spiegelglatter Fahrbahn zu einem Unfall mit mehr als zehn Autos. Die Polizei im hessischen Friedberg sprach von Unfallmeldungen im Minutentakt.

Zum kaltentrug auch der Wintersturm Axel bei, der eine Sturmflut an die Ostseeküste brachte. Strenger Frost bestimmte die Nachttemperaturen in vielen Teilen Süddeutschlands und in den Mittelgebirgen. In Reit im Winkl (Bayern) sanken die Temperaturen auf bis zu minus 26,3 Grad.

Doch allen Minusgraden zum Trotz: Derwar ausgesprochen sonnig. Durchschnittlich liegt das Soll des Wintermonats bei gerade einmal 44 Sonnenstunden. Der diesjährige Durchschnittswert betrug etwa 75 Stunden.

Sonne satt im Süden

Dabei gab es starke Unterschiede zwischen Nord und Süd. Während in einigen Regionen Bayerns mehr als 100 Stunden Sonnenschein Wintersportler und Spaziergänger erfreuten, machte sich die Sonne im Norden mit nur rund 45 Stunden deutlich rarer. Mit seinen Durchschnittswerten gehört der2017 zu den vier sonnenstärksten überhaupt seit Beginn solcher Messungen im Jahr 1951.

Wie bereits der vergangene Dezember blieb auch derdeutlich unter den durchschnittlichen Niederschlagsmengen im Winter. Während im langjährigen Durchschnitt im61 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen werden, waren es in diesem Jahr lediglich etwa 44 Liter.

In höher gelegenen Gebieten handelte es sich dabei vor allem um die von Wintersportlern schon sehnsüchtig erwarteten Schneemengen. Die bis zu 140 Liter pro Quadratmeter am Nordrand der Alpen sorgten für reichlich weiße Pracht. Besonders trocken war es dagegen in Franken mit nur zehn Litern Niederschlag pro Quadratmeter.