von Stefan Leifert

Ein Kanzlerkandidat aus Brüssel? Es ist noch nicht lange her, da hätten sie einen in der Berliner Politik-Blase ausgelacht für solche Ideen. Die Ausrufung von Martin Schulz ist ein Statement: Ein Kanzlerkandidat, der sein politisches Leben vor allem in Brüssel verbracht hat, ist neu und aufregend anders.

Zunächst sagt es natürlich etwas über Martin Schulz selbst: Im mit so vielen Negativ-Klischees behafteten Brüssel zu einem der beliebtesten Politiker der SPD zu avancieren, allein das ist schon eine Leistung. Schulz' Mischung aus Brüsseler Weltläufigkeit und Würselener Bodenständigkeit ist sein Markenkern, mit der er gerne kokettiert. Das wird er auch im Bundestagswahlkampf tun. Gelernter Buchhändler ohne Abitur und Hochschulabschluss, Ex-Alkoholiker, schließlich Parlamentspräsident – Schulz verkörpert eine Aufsteiger-Biografie par excellence. Und Schulz wäre nicht Schulz, wenn er das – wie einst Gerhard Schröder – im Wahlkampf nicht zu nutzen wüsste.

Attacke und Provokation

Aber auch über Europa sagt diese Kandidatur etwas. Dass ein Mann aus Brüssel als Kanzler kandidiert, zeigt, wie selbstverständlich Europa und wie fließend die Grenze zwischen Innen- und Außenpolitik geworden ist. Für Merkel ist Schulz auch deswegen der schwierigere Kandidat als Gabriel. Dass Schulz Europa kann, muss er niemandem mehr beweisen. Im Europa-Wahlkampf 2014 verbesserte er das SPD-Ergebnis spürbar und unterlag seinem Freund Jean-Claude Juncker vor allem deswegen, weil die beiden Freunde einen Nicht-Angriffspakt verabredet hatten. Den wird es mit Merkel nicht geben. Attacke und Provokation, das kann Martin Schulz wie kein anderer.

In der Flüchtlingspolitik unterscheidet Schulz wenig von Merkel. Dass die SPD hier keinen Blumentopf gewinnen kann, weiß er. Seine Europa-Kompetenz kann Schulz deswegen nur ausspielen, wenn er das alles überlagernde Flüchtlings-Thema zu einer Europa-Frage macht und nicht zu einem rein deutschen Problem. Dass Schulz die Zukunft Europas vor allem an soziale Fragen knüpft, wird ihn im Wahlkampf – trotz aller Gemeinsamkeiten – von Angela Merkel unterscheiden.

Bauch- und Instinktpolitiker

Martin Schulz ist wie Gerhard Schröder ein Bauch- und Instinktpolitiker. Er kann Marktplatz genauso wie EU-Gipfel, Masse ebenso wie Zweiergespräch. Mit seinem großen Selbstbewusstsein und seinen ungestümen Auftritten eckt Schulz aber immer wieder auch an. In Erinnerung ist seine Knesset-Rede, in der er mit seiner Kritik an Israels Siedlungs-Politik heftiger provozierte, als er wollte. Sein lautstarker Kampf für Europa und das EU-Parlament waren immer auch Kampf für ihn selbst. Im Wahlkampf wird ihm das alles mehr nützen als schaden. Eine Neu-Auflage des Wattebäuschen-Duells von Merkel und Steinmeier 2009 wird es mit Schulz nicht geben.

Mit Europa allein wird Schulz den Wahlkampf nicht bestreiten können. Seine Chancen stehen und fallen damit, ob es ihm gelingt, die Gefühlslage der Mittelschicht anzusprechen, deren Kontakt die SPD mehr und mehr verloren hat. Immer wieder hat Schulz in den letzten Monaten getestet, wie das geht. Schulz versucht, das Ohnmachtsgefühl aufzugreifen, das viele Wähler zur AFD oder in den USA zu Donald Trump gezogen hat: das Gefühl, abgehängt und machtlos zu sein, während eine selbstherrliche Elite machen kann, was sie will.

Teil des rechten Flügels der Partei

Eine Koalitionsaussage ist mit Martin Schulz erstmal nicht verbunden. Wie Gabriel gehört er dem "rechten" Flügel der SPD an, Fan einer Großen Koalition ist er aber nicht. Mit Schulz zieht viel Selbstbewusstsein ins Willy-Brandt-Haus ein. Seine Devise dürfte werden, das Image des ewigen Juniorpartners von Angela Merkel abzulegen. Um Kanzler zu werden, wird er wohl ein Dreierbündnis schließen müssen – entweder mit Grünen und Linken oder mit Grünen und FDP. Im Europaparlament konnte Schulz es mit beiden Seiten: mit Liberalen genauso wie mit Linken.

Dass er nun Kanzlerkandidat und nicht Außenminister wird, das kam am Ende auch für Schulz überraschend – ungelegen aber nicht. Gerhard Schröder riet vor Kurzem: Kanzlerkandidat, das solle man nur machen, wenn man es wirklich will. Daran besteht bei Martin Schulz wenig Zweifel.