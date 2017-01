von Christine Elsner

In ganz Deutschland zählt der NABU jedes Jahr Wintervögel. Die diesjährige Bestandsaufnahme ist abgeschlossen - und das Ergebnis alarmierend: in deutschen Gärten und Parks verstummen Amsel, Drossel, Fink und Star. Die Vögel werden regelrecht verscheucht.

Zum siebten Mal hat der Naturschutzbund Deutschland (NABU) Menschen dazu aufgerufen, für eine Stunde lang Piepmätze im Freien zu beobachten und zu zählen. Nach Abschluss der Aktion geben sich die Organisatoren nun höchst zufrieden, 120.000 Menschen haben sich beteiligt, ein Rekord. Schon seit einigen Jahren nimmt die Beteiligung stetig zu. Damit leisten Jung und Alt wertvolle Arbeit für die ornithologische Forschung. Denn das Datenmaterial gibt den Vogelforschern Hinweise auf langfristige Bestandsentwicklungen. Mehr als 2,5 Millionen Vögel wurden diesmal gezählt.

Bundesweit ein dramatisches Minus

Das Ganze hat etwas von einem Frühwarnsystem. Beispielsweise wurden alle Meisen-Arten auffällig wenig gesichtet. Die Weidenmeise etwa verzeichnet einen Rückgang von 43 Prozent, die Tannenmeise von 57 Prozent und die Haubenmeise gar von 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Grünfinken wurden ein Drittel weniger beobachtet als 2016. Und auch Kleiber, Wachteln und Kiebitz gehören zu den großen Verlieren. Verwaiste Futterplätze, kein Kampf um die begehrten Kraftkörner und kaum ein Zwitschern - die diesjährige Wintervogelzählung attestiert bundesweit ein Minus von 35 Prozent.

Dabei ist der Rückgang regional sehr ungleich verteilt. In Sachsen, Brandenburg und Berlin blieben die Beobachtungszahlen nahezu stabil. Ein enormer Artenschwund findet dagegen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen statt.Auch in den europäischen Nachbarländern finden immer wieder derartige Zählaktionen statt. So ergibt sich inzwischen ein Gesamtbild, das besorgniserregend ist. Ein britisches Forscherteam der Universität Exeter hat herausgefunden, dass die Zahl der Vögel in den vergangenen 30 Jahren um rund 420 Millionen gesunken ist.

Nahrungsknappheit verschärft

Dass es den Vögeln schlecht geht, liegt vor allem in der modernen Agrarwirtschaft begründet. Immer mehr Menschen benötigen immer mehr Lebensmittel. Monokulturen garantieren den Landwirten hohe Erträge. Und genau das wird für viele Vögel zum Problem: in den ausgeräumten Flächen ohne Heckenstreifen finden sie keine Nahrung mehr. Der hohe Pestizideinsatz führt zum Absterben von Wildkräutern, wodurch sich die Nahrungsknappheit für die Vögel verschärft.Zudem verlagern einige Vogelarten wegen des Klimawandels ihren Lebensraum. Da es im Frühsommer 2016 bundesweit zu viel Niederschlag gab und zu kühl war, hatten die Gartenvögel nur einen geringen Bruterfolg, so dass nur wenige Küken großgezogen werden konnten. Die Weidenmeise zieht wegen der steigenden Temperaturen Mitteleuropas in kältere Regionen gen Norden. Auch der Kuckuck ist ein Klimaverlierer. Weil andere Vogelarten früher anfangen zu brüten, kann er seine Eier nicht mehr rechtzeitig in die fremden Nester legen.

Gefahr für Lebensräume

Durch die verminderte Verbreitung der Vögel gerät die Biodiversität, also die genetische Vielfalt, in Gefahr. Vögel dienen in einem intakten Ökosystem als wertvolles Transportmittel von Samen. Verschwinden die Vögel, schwindet auch die Vielfalt der Lebensräume.