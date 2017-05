Die Filmfestspiele in Cannes - eine Parade von Stars und Sternchen auf dem roten Teppich. Und einer ist jedes Jahr dabei: Der jüngste Spross der Fotografenfamilie Traverso. In 70 Jahren Filmfestgeschichte hatten die Traversos wirklich alle vor dem Objektiv

Von Ulrike Koltermann

Für Trump-Filme ist es dieses Jahr noch zu früh bei Filmfestival in Cannes. Den US-Präsidenten müssen die Filmemacher erst noch verdauen und verarbeiten - ob dabei Komödien oder Tragödien herauskommen, wird sich zeigen. Aber politische Filme waren in Cannes dennoch sehr präsent.

"Wenn die Filmemacher nur Liebesfilme machen würden, dann ginge es auch beim Festival nur um Liebe. Aber wenn sie sich mit der Flüchtlingsfrage beschäftigen, dann zeigt Cannes eben auch Flüchtlingsfilme", hatte Festivalchef Thierry Frémaux zu Beginn gesagt.Flüchtlinge kamen in Cannes dieses Jahr auf sehr unterschiedliche Weise vor, sei es als schwebende Engel in "Jupiter’s Moon" (Kornel Mundruczo) oder als Dekor in einem Film über die Probleme einer gutbürgerlichen Familie in Michael Hanekes "Happy End". Der Mexikaner Alejandro G. Iñárritu hat Festivalbesuchern angeboten, sich mit Hilfe einer Datenbrille in die Situation eines Flüchtlings an der mexikanisch-amerikanischen Grenze zu versetzen. Es ist eine Mischung aus interaktivem Videospiel und Film, die Empathie wecken soll, und für die man am liebsten sofort Donald Trump anmelden möchte.

Starker Film von Fatih Akin

Einer der politischsten Filme war sicher "Aus dem Nichts" von Fatih Akin, der seine Wut über den NSU-Skandal in einem Thriller verarbeitet hat. Der Hamburger Filmemacher mit türkischen Wurzeln war schockiert, als sich herausstellte, dass die Polizei bei einer Mordserie an Migranten jahrelang die türkische Mafia verdächtigt hatte und die rechtsextremen Täter ungehindert weiter morden könnten. "Aber der NSU-Terrorismus lässt sich austauschen, es hätten ebenso islamistische oder sonstige Terroristen sein können", sagt Akin nach der Premiere in Cannes. Ihm ging es in erster Linie um die Geschichte der Hinterbliebenen, einer Mutter, die mit dem Verlust ihrer Familie fertig werden muss.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass Filmemacher mit ausländischen Wurzeln dieses Jahr die politischen Filme ins Programm bringen. Der in Iran aufgewachsene und in Köln lebende Filmemacher Ali Soozandeh erzählt in "Teheran Tabu" von der gesellschaftlichen Revolution in seinem Geburtsland. Und weil er einen solchen Film dort nie hätte drehen dürfen, hat er seine Schauspieler in eine Greenbox gesteckt und sie erst durch eine aufwändige Animation ins heutige Teheran versetzt. Ein Verfremdungseffekt, der gut zum Thema passt - dem Sein und Schein, der Doppelmoral einer Gesellschaft, die ihre religiösen Normen nur noch oberflächlich aufrecht erhält.

Erster Beitrag eines Streamingdienstes

Der Film "Okja" des Südkoreaners Bong Joon Ho bekam besonders viel Aufmerksamkeit, weil es der erste Film des Streamingdienstes Netflix war, der bei dem Filmfestival gezeigt wurde. Dennoch wird ihn zumindest in Frankreich niemand im Kino sehen können. Das künftige Publikum beschränkt sich auf Netflix-Abonnenten. Ein Aufregerthema in Cannes, das die eigentliche politische Botschaft des Filmes leider völlig überdeckt hat.

Okja ist der Name eines an ein Nilpferd erinnernden Superschweins, dem besten Freund einer kleinen Koreanerin, die mit ihrem Großvater in einer abgelegenen Bergregion lebt. Es fängt an wie ein Kinderfilm über ein freundliches Monsterwesen, geht dann in eine skurrile Verfolgungsjagd über und endet in einer zynischen Kritik an einer Gesellschaft, die ihren ungezügelten Fleischappetit nur noch durch genmanipulierte Tiere befriedigen kann. Massentierhaltung ist nichts dagegen.

Schwarzenegger setzt sich für Weltmeere ein

Als ein Favorit für die Goldene Palme gilt vielen Kritikern der Film "120 battements par Minute" von Robin Campillo über die Anti-Aids-Bewegung der 90er Jahre. Die HIV-infizierten jungen Menschen kämpfen mit spektakulären Aktionen dafür, dass die Pharma-Industrie die neuen Medikamente den Betroffenen schneller zugänglich macht.

Umweltthemen hatten in Cannes diesmal gleich zwei prominente, amerikanische Befürworter. Friedensnobelpreisträger Al Gore hat mit seinem Film "An Inconvenient Sequel" einmal mehr dringend für mehr Klimaschutz geworben. Und Arnold Schwarzenegger hat den starken Beschützer der Weltmeere gespielt und für einen 3D-Film über die Unterwasserwelt geworben, der in Cannes eigentlich gar nicht auf dem Programm stand. Aber für Schwarzenegger und die gute Sache hat das Festival offenbar ein Auge zugedrückt.