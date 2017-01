"Bedingt abwehrbereit" hieß die Titelgeschichte in Ausgabe 41/62 des "Spiegel" über ein NATO-Manöver, das eklatante Schwächen in der Verteidigungsfähigkeit der noch jungen Bundesrepublik offenbart hatte. Und den damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) dermaßen erzürnte, dass er die Macher des Hamburger Magazins des Landesverrates bezichtigte und ihnen die Polizei ins Haus schickte. Die durchsuchte das Redaktionsgebäude und nahm sieben Redakteure, darunter auch Augstein, fest.

Die Anschuldigungen erwiesen sich jedoch als haltlos und kosteten Strauß schließlich das Amt, während Augstein als Verteidiger der Pressefreiheit gefeiert wurde. Die "Spiegel-Affäre" begründete den Ruhm des Blattes, das fortan als "Sturmgeschütz der Demokratie" galt.

"Dieses Scheißblatt"

Vor 70 Jahren, am 4. Januar 1947, erschien die erste Ausgabe des vom damals 23-jährigen Rudolf Augstein gegründeten Blatts, das zunächst in Hannover, dann ab 1952 in Hamburg produziert wurde. Die Deutschen bräuchten aus erzieherischen Gründen ein Nachrichten-Magazin im Stile amerikanischer und englischer "news magazines", befanden drei britische Offiziere und erteilten Augstein eine Verlegerlizenz.

"Bedingt abwehrbereit", die Flick-Affäre, der Neue-Heimat-Skandal, der Fall Barschel - immer wieder trat der "Spiegel" den Mächtigen mit seinen Enthüllungsgeschichten auf die Füße. "Spiegel-Leser wissen mehr" lautete der selbstbewusste Slogan. Die Reaktionen aus der Politik klangen wenig schmeichelhaft und zeugten doch von großem Respekt. "Schmierblatt" nannte es Konrad Adenauer, drastischer wurde Willy Brandt: "dieses Scheißblatt". "Ein Blatt, weiter gar nichts", befand Herbert Wehner, während Helmut Kohl sich entschied, dem Magazin einfach keine Interviews mehr zu geben.

"Der Spiegel" in der Krise

"Der Spiegel" wurde zu einem Flaggschiff des deutschen Politjournalismus, montagmorgens bildeten sich Schlangen vor den Kiosken, in den 1980er- und 1990er-Jahren lag die Auflage über der Millionenmarke.

Aber die Krise der Printmedien und die Konkurrenz durch Online-Nachrichten machten auch vor dem "Spiegel" nicht halt. Er verlor seit Mitte der 2000er-Jahre ein Viertel seiner Leserschaft, auch wenn es zuletzt wieder ein wenig aufwärts ging mit der Auflage. Liegt es auch am Inhalt? Liberal statt links, geschwätzig, ja verwechselbar sei das Blatt geworden, monieren Kritiker, es habe seinen Stil verloren. Für andere ist, in Zeiten von Pegida und AfD, aus dem einst systemkritischen Medium ein Teil der Systempresse - ergo Lügenpresse - geworden.

Auch intern kommt es zu Konflikten. Im neuen Verlagsgebäude auf der Ericusspitze in der Hamburger Speicherstadt ringen Redaktion und Leitung immer wieder um den Kurs des "Spiegel", der nach Fernsehformaten auch verstärkt - und durchaus erfolgreich - auf das Online-Geschäft setzt. Gelegentlich wirkt es allerdings, als seien die Mitarbeiter von "Spiegel" und "Spiegel Online" Konkurrenten und nicht Kollegen.

"Es geht um alles"

In unruhigen Zeiten feiert "Der Spiegel" nun also 70. Geburtstag. Der Anspruch an sich selbst ist auch nach 3.650 Ausgaben mit rund 378.000 Artikeln hoch. Damals, schreibt der aktuelle Chefredakteur Klaus Brinkbäumer im Leitartikel zur Jubiläumsausgabe, ging es "um alles: die Freiheit, die Aufklärung, die Demokratie". In einer Gegenwart, die manche bereits als postfaktisch bezeichnen, in der Hass, Lügen und Fake News durch soziale Netzwerke geistern, sei das nicht anders, so Brinkbäumer weiter: "Es geht heute um Freiheit, Aufklärung, Demokratie, es geht wieder oder noch immer um alles."

Keine Angst vor der Wahrheit will "Der Spiegel" laut Eigenwerbung auch in Zukunft haben. Und so bleibt er zwar ein Blatt, weiter gar nichts. Aber ein wichtiges.