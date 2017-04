Zweieinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Tugce Albayrak wird der verurteilte Täter aus Offenbach abgeschoben. Sanel M. aus Offenbach hatte versucht, die Ausweisung zu verhindern, war aber in letzter Instanz gescheitert.

Die Abschiebung des verurteilten Täters nach Serbien ist angelaufen. Der 20-jährige Sanel M. wurde vom Jugendgefängnis Wiesbaden zum Frankfurter Flughafen gebracht, teilte die Polizei mit.

Die zuständige Ausländerbehörde hatte eine Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis abgelehnt und wollte ihn schon im September 2016 nach Serbien abschieben lassen. Der junge Mann wehrte sich mit einem Eilantrag gegen die Abschiebung, scheiterte jedoch. Das Verwaltungsgericht bestätigte die Haltung der Ausländerbehörde. In letzter Instanz hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof vor knapp fünf Wochen entschieden, dass der junge Mann nach Serbien ausgewiesen wird. Die Gefahr, dass Sanel M. weitere Straftaten begehe und seine Resozialisierung scheitere, sei angesichts seiner mangelnden Integration in der Bundesrepublik nicht hinnehmbar, so die Richter.

Abschiebung obwohl Täter in Deutschland geboren ist

Der in Offenbach geboren und aufgewachsene Sanel M. ist serbischer Staatsbürger und war im Juni 2015 vom Landgericht Darmstadt wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Er hatte die 22-jährige Tugce Albayrak auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Offenbach so geschlagen, dass sie auf den Kopf fiel. Wenige Tage später starb die Lehramtsstudentin an den Folgen des Sturzes. Dem Schlag waren Pöbeleien und Beleidigungen zweier Gruppen vorausgegangen, zu einer gehörte Sanel M., zur anderen

Der 20-Jährige wird für acht Jahre nach Serbien ausgewiesen. Nach Angaben eines seiner Anwälte leben dort seine Großeltern; seine Eltern und seine beiden Brüder wohnen im Rhein-Main-Gebiet.