Mit der aufgehenden Sonne hören die Einschläge der Bomben auf. Die US-Luftwaffe fliegt ihre Einsätze gegen die Stellungen des IS nachts. Im Schutze der Dunkelheit nehmen die Kämpfe zu. Nun aber frühstücken wir auf dem Boden sitzend gemeinsam - die Ambulanzfahrer, die Schwestern und Pfleger, ein neu eingetroffener Orthopäde. Anschließend besprechen wir die Behandlungsfälle des vergangenen Tages, ich gebe Tipps und Hinweise zur Optimierung in der Behandlungsstrategie von Notfällen.

Der kurdische Rote Halbmond betreibt in der 50 Kilometer entfernten Stadt Tabqa eine Tagesambulanz. Wir werden gebeten, die dortige Situation zu recherchieren und zu klären, ob in Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen eine Geburts- und Gynäkologie-Abteilung installiert werden kann. Tabqa, die Stadt am größten syrischen Staudamm, ist zu großen Teilen ein Trümmerfeld. Noch vor vier Monaten tobten dort heftige Kämpfe, bevor der IS zum Rückzug gezwungen werden konnte.

Das staatliche Krankenhaus, ein großer Komplex, war zuvor für die Versorgung von mehr als einer Million Menschen - auch aus dem Umland - zuständig. Nun liegt es zum Teil in Trümmern. Der IS hatte es mit Betonverstärkungen und Erdwällen in eine Festung verwandelt. Im Keller wurde operiert, auch die Leichen wurden hierher verbracht. Ein leichter Verwesungsgeruch liegt in der Luft, als wir mit Taschenlampen die Katakomben der Klinik begutachten.

Fast alles ist zerstört, die Einrichtung liegt in Trümmern, nur wenige Bereiche sind noch halbwegs nutzbar. Immer wieder wird klar, das Desaster endet nicht mit der Vertreibung des IS. Es fehlt an so vielem. Die Voraussetzungen, in der zerstörten Klinik eine gynäkologische und geburtshilfliche Abteilung aufzubauen, sind schlecht. Ob es sinnvoller ist, die Klink wieder aufzubauen oder eine neue zu bauen, muss als erstes geklärt werden.