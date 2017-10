Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki hält die Kritik an seinen Leistungen beim DFB-Pokalsieger für unfair. Es sei "das Los des Torhüters, in einer einzigen Sekunde zum Buhmann werden zu können - und damit komme ich klar", sagte der Schweizer in einem Interview der Funke Mediengruppe. Nach dem 1:3 in der Champions League gegen Tottenham war Bürki wegen zweier Gegentreffer ins kurze Eck kritisiert worden. "Ich kann mich auch einfach nah zum ersten Pfosten stellen. Dafür gehen sie dann in die lange Ecke", sagte der 26-Jährige. Intern verspüre er aber "Vertrauen und Rückendeckung".