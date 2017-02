In Nairobi wird beim Deutsch-Afrikanischen-Wirtschaftsgipfel über deutsche Investitionen in bestimmte afrikanische Länder diskutiert. Die deutsche Wirtschaft sei hier zu wenig präsent: Noch trauen sich nur wenige deutsche Firmen überhaupt auf den Kontinent.

von Jörg Brase

Sie wolle Afrika oben auf die Tagesordnung setzen, hatte Kanzlerin Merkel verkündet, als Deutschland 2017 den G20-Vorsitz übernahm. In der Tat genießt der Kontinent größere Aufmerksamkeit als noch vor kurzem. Seit der Flüchtlingskrise hat die deutsche Politik den Kontinent wieder im Blick.

Mit Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Entwicklungsminister Gerd Müller sind zwei Regierungsmitglieder nach Nairobi gereist. Heute hat in der kenianischen Hauptstadt der zweite deutsch-afrikanische Wirtschaftsgipfel begonnen. Vorstandsvertreter zahlreicher deutscher Unternehmen werden vor Ort sein und das halbe, auf dem Kontinent stationierte diplomatische Corps. Die Veranstaltung soll Auftakt einer politischen und wirtschaftlichen Offensive Deutschlands sein. Es gilt, den Zug nicht zu verpassen, in dem Konkurrenten wie China, die USA oder die Türkei schon lange sitzen.

Großes Wachstumspotenzial

Jörg Brase

Quelle: zdf

Seit Jahren lockt Afrika mit enormen Wachstumszahlen. Die Bevölkerung wächst und soll sich bis zum Jahr 2050 von jetzt rund einer auf dann über zwei Milliarden Menschen verdoppeln. Gleichzeitig wächst in vielen Ländern eine kaufstarke Mittelschicht, die das Geld hat, um die qualitativ hochwertigen aber relativ teuren deutschen Produkte zu kaufen. Das macht den Kontinent zunehmend auch für deutsche Investoren attraktiv.

Beispiel Kenia: Bereits heute hat die Vereinigung der deutschen Wirtschaft über 150 Mitglieder. Waren viele anfangs nur mit Verkaufsstellen aktiv, werden in der Metropole Nairobi zunehmend auch Firmensitze und teilweise sogar Produktionsstätten eröffnet. Stellen z.B. Beiersdorf und Bayer schon seit Längerem Produkte für den ostafrikanischen Markt vor Ort her, kehrte VW erst vor ein paar Wochen mit einer eigenen Montagelinie nach Kenia zurück. Andere wollen folgen.

"Afrika ist der Zukunftsmarkt schlechthin"

Der Verpackungs- und Abfüllmaschinenhersteller Krones ist ebenfalls seit vielen Jahren in Afrika vertreten. Seit 2013 auch mit einem umfangreichen Ausbildungsprogramm. "Afrika ist der Zukunftsmarkt schlechthin", meint Geschäftsführer Nico Wolmarans, "wir werden weiter expandieren und sehen ein riesiges Potential".

Gerade erst kaufte Äthiopien neun komplette Produktionslinien für die Flaschenabfüllung, Kostenpunkt vier bis fünf Millionen Euro pro Stück. Diese High-Tech-Produkte müssen installiert, in Betrieb genommen und ständig gewartet werden. Dafür braucht es Fachpersonal. Und diese Spezialisten bildet Krones in einem hochmodernen Trainingszentrum am Stadtrand von Nairobi selbst aus.

"Marshall-Plan für Afrika"

Solche Projekte sind es, die Entwicklungsminister Müller während seines Besuches besichtigen und vorzeigen wird. Denn genau das ist der Kern seines "Marshall-Plans mit Afrika". So nennt die Bundesregierung die neue Strategie, mit der Arbeitsplätze auf dem Kontinent geschaffen und das alles überragende Ziel erreicht werden soll: Weniger Migranten aus Afrika, die sich auf eine gefährliche Reise Richtung Europa aufmachen.

Mit zahlreichen Initiativen und aus verschiedenen Finanztöpfen soll die Berufsausbildung in Afrika gefördert und deutsche Firmen ermutigt werden, in Subsahara-Afrika zu investieren. Dadurch sollen neue Jobs entstehen und der Jugend Zukunftsperspektiven in der Heimat eröffnet werden. Soweit die Theorie.

Noch viel Arbeit

Doch betrachtet man sich Vorzeigeprojekte wie das Krones-Trainingszentrum, wird schnell klar, dass dies alles nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sein kann. In knapp vier Jahren hat Krones insgesamt 284 Mechatroniker ausgebildet. Alle hatten bereits vor Ausbildungsbeginn einen akademischen Abschluss an einer kenianischen technischen Hochschule erworben. Das ist nicht das Klientel, dass sich auf die Reise nach Europa macht. Vielmehr handelt es sich dabei um Fachkräfte, die auch manche Firma in Deutschland hervorragend gebrauchen könnte.

Jene Afrikaner, die sich zu Hunderttausenden auf den Weg machen, kommen aus Ländern, in denen ihnen Armut und Perspektivlosigkeit droht. Grund sind zumeist schlechte, korrupte Regierungen, denen weniger an der Verbesserung der Lebensbedingungen ihres Volkes als an der Vermehrung des eigenen Reichtums gelegen ist. Auch 50 Jahre Entwicklungshilfe mit diversen Hilfsstrategien und Billionen Euro Hilfsgeldern haben daran nichts ändern können. Im Gegenteil. Um Migranten von ihrer Reise abzuhalten, ging Deutschland gar sogenannte Migrationspartnerschaften mit so zweifelhaften Regimen wie in Äthiopien oder dem Niger ein. Fast scheint der Plan, diese Länder zu einer besseren Grenzsicherung zu bewegen und Migranten gar nicht erst Richtung Mittelmeerküste durchzulassen, realistischer als jedes Ausbildungsprojekt in Mali oder Nigeria.

Verantwortung letztendlich in den Ländern

Ziel des Wirtschaftsgipfels in Nairobi ist - allen Marshall-Plan-Parolen des Ministers zum Trotz - das wirtschaftliche Engagement deutscher Firmen zu stärken. Es geht darum, den Zukunftsmarkt Afrika zu besetzen. Es geht darum, Geld zu verdienen. Es geht darum, den Anschluss nicht zu verpassen. Dass dabei auch der ein oder andere Arbeitsplatz in einigen der aufstrebenden Ökonomien auf dem Kontinent geschaffen wird, ist ein positiver Effekt. Mehr nicht. Der Jugend Afrikas eine Zukunftsperspektive zu geben, ist eine Aufgabe, an der sich jeder gutmeinende Helfer nur überheben kann. Wer solches behauptet tun zu wollen, behauptet es wider besseres Wissen. Für die Perspektiven sind die nationalen Regierungen auf dem Kontinent zuständig. Niemand sonst.