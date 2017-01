Erstmals führt die Bahn für den Flexpreis unterschiedliche Tarife an bestimmten Wochenenden ein, zum Beispiel an Pfingsten. Dann kostet etwa die Fahrt Frankfurt-München generell 103 Euro, am reisestarken Freitag aber 106 Euro und am folgenden Sonntag 100 Euro. Die Neuerung wird von Januar bis Dezember 2017 getestet. Die Bahn will so erreichen, dass sich Reisende gleichmäßiger auf die Züge verteilen.

Bis zum Jahresende werde die gesamte ICE-Flotte auch den Fahrgästen der zweiten Klasse kostenfrei einen drahtlosen Internet-Zugang (WLAN) anbieten. Das Datenvolumen wird allerdings begrenzt. Wie hoch es sein wird, ist noch nicht klar. Dazu testet die Bahn derzeit noch das technische System.

(Quelle: von Bernd Röder und Burkhard Fraune, dpa)