Trotz Konzern-Umbaus meldete die Deutsche Bank für das dritte Quartal einen Gewinn von 278 Millionen Euro. Bankchef Cryan will dennoch an seinem Sparkurs festhalten.

von Reinhard Schlieker

Die gute Nachricht klang wie ein Stoßseufzer: Die Deutsche Bank registriert wieder Kundenzulauf. Dennoch machte sie im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Euro Verlust. Denn sie hat eine Reihe Baustellen.

Die Börse sprach ihr Urteil am Donnerstagmorgen: Dickes Minus für die Deutsche-Bank-Aktie. Wie viel Milliarden denn noch?, so stöhnte es vom Parkett mit Blick auf den Riesenverlust für 2016. Das ist in der Tat die Kernfrage, die man der Deutschen Bank so stellt - seit Jahren und immer wieder: Wann ist es genug mit dem Mittelabfluss, mit dem bereits mehrfach nachgeschossenen Geld der Aktionäre Löcher zu stopfen und ferne Anwaltskanzleien zu versorgen?

Zu den Belastungen des Instituts gesellt sich in unschöner Regelmäßigkeit das Attribut "höher als erwartet", so auch diesmal. Netto 1,4 Milliarden Euro Verlust im abgelaufenen Jahr - bedurfte es da noch der Aussage des Chefs, John Cryan, dass er damit nicht zufrieden sei?

Kernfrage: Wann ist es mal genug?

ZDF-Wirtschaftsexperte Reinhard Schlieker

Quelle: imago/APress

Man schaffe heute die Grundlage dafür, dass es nun bergauf gehe, betonte der Vorstandschef. Nicht zum ersten Mal übrigens. Vielleicht gibt es deshalb auch das zeitweilige Kursminus von sieben Prozent - das ist eine Schwankungsbreite, die man an der Börse eher von hochriskanten Technologie-Unternehmen kennt. Aber vielleicht ist die Deutsche Bank inzwischen so etwas Ähnliches. Immer wieder tauchen unerwartete Verpflichtungen auf, immer wieder erstaunt man die Öffentlichkeit mit Riesendeals, die nichts mit dem Bankgeschäft, wohl aber mit Ablasszahlungen für vergangene Sündhaftigkeit zu tun haben.

Zuletzt besänftigte man in Russland die Kritiker dortiger Geschäftspraxis mit an die 600 Millionen Euro. Das allerdings fällt schon ins Jahr 2017, womit man gleich anfangen kann, das Minus wieder aufzuholen, das jetzt schon in den Büchern steht. Auch die Zahlung für seltsame Geschäfte mit Hypotheken-Papieren in den USA schlug ins Kontor und sorgte mit dafür, dass die Verlustschätzungen (so um die 700 Millionen Euro), die vorab allgemeiner Konsens waren, nun von der Realität in den Schatten gestellt wurden.

Ist nun alles abgearbeitet? Wohl nicht. Der Vorstand darf kaum bekannt geben, was noch ins Haus stehen könnte an Strafen, um nicht Verhandlungspositionen voreilig zu räumen. Nur so viel: Man habe vieles geschafft, aber noch nicht alles, sagt John Cryan. Zum Jahresende hatte man 7,6 Milliarden Euro für solche juristischen Altlasten reserviert, mehr als die Hälfte waren schon fest verplant. Wenn diese Rückstellungen realistisch sind, hätte man jedenfalls schon mal eine Hausnummer.

Die andere Seite: Wann verdient man mal was?

Das Geschäftsmodell der Bank, das nach Meinung zahlreicher Experten zwischenzeitlich einmal verloren gegangen war, kristallisiert sich offenbar allmählich heraus. Das "europäische Institut mit deutschen Wurzeln und weltweitem Netzwerk" (Cryan) erfindet sich ja seit einigen Jahren neu, der jüngste Stand des Umbaus wird im Frühjahr bekannt gegeben. Wilde Schwenks soll es nicht geben - und insgeheim hofft man in den Frankfurter Bankentürmen wohl auf Hilfe durch einen alten Bekannten: Die Inflation ist - maßvoll - zurück und wird im Gefolge wohl auch die Ära der Nullzinsen auslaufen lassen. Womit bei den Banken wieder Geldanlage-Produkte gebastelt werden können, die dem Kunden tatsächlich einen Ertrag bringen.

In den letzten Monaten kehrten offenbar viele Kunden zurück, die angesichts der riesigen Rechtsstreitigkeiten das Weite gesucht hatten. Denn die Milliardenlasten ließen zwischenzeitlich sogar Zweifel an der Solidität des Bankhauses aufkommen. Die vielen Milliarden, die man bereits gezahlt hat, dürften die Vorstände mit hilflosem Zorn erfüllen. All die äußerlich glänzenden Geschäfte der 2000er Jahre, die goldenen Schimmer auf die Bilanzen legten, waren unter dem Strich teuer erkauft, und es ist nicht festzustellen, wer davon nun wirklich einen Nutzen hatte - die Deutsche Bank jedenfalls nicht. Die Mühen der Ebene sind es nun, die wieder Gewinn abwerfen müssen, schnödes Alltagsgeschäft.

Was nun bei der Deutschen Bank ansteht

Es bleiben solche Dinge in der Schwebe wie etwa das Schicksal der Postbank, mit der man schon viele Pläne hatte, aber keine zündende Idee. Die europäischen Regulierungsvorhaben nagen am Kapital, ob sie alle sachdienlich sind, ist längst nicht ausgemacht. Es bleibt der Umbau der Informationstechnologie in der Bank, dessen Bewährung noch bevorsteht, und es bleibt der Wandel im Filialgeschäft. Erklärtermaßen will die Deutsche Bank ihr ausgedünntes Netz aufwerten, indem die Bank in den Filialen mehr vielseitige Kompetenz bündelt und weniger zentral entscheiden muss. Damit ist das von Cryan ausgerufene "Übergangsjahr" 2016 nun erledigt. Was kommt, sollte definitionsgemäß nicht ein weiterer bloßer Übergang werden.