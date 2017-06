DFB-Präsident Reinhard Grindel hat vor dem Confed-Cup-Spiel gegen Chile in Gedenken an russische Kriegsopfer einen Kranz in Kasan niedergelegt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund vor der Partie des Weltmeisters am Donnerstag in der Hauptstadt der Teilrepublik Tatarstan mit. Neben Grindel nahm unter anderem auch der russische Vizeregierungschef Witali Mutko an der Gedenkveranstaltung teil. "Kein Land hat so viele Menschenleben durch den von Deutschen ausgelösten Weltkrieg verloren wie die damalige Sowjetunion", sagte Grindel in der DFBMitteilung.