von Reinhard Schlieker

Kinder ohne Zukunft – das ist eins der Hauptprobleme von Entwicklungs- und auch Schwellenländern. Obwohl Bildung allgemein als die wichtigste Ressource einer Gesellschaft gilt, reicht es vielerorts nicht einmal dafür, allen Kindern eine Grundbildung anzubieten.

Der Weg von Da Nang in die Provinz Nam Giang verdient diesen Namen anfangs noch - so lange, wie er in der Nähe der Millionenstadt an der Küste Südvietnams ist. Je weiter es aber von Da Nang weggeht in die Berge des zentralen Hochlands, desto ungemütlicher wird es im Kleinbus. Statt mutiger Bauprojekte sieht man Dschungel, verfallene Hängebrücken, steile Abhänge.

Es regnet, ist schwülheiß, und die Dörfer werden kleiner und kleiner, bis wir im 200-Seelen-Ort Cha Val angekommen sind, wo die Freude der Begrüßung im krassen Gegensatz steht zu den armseligen Hütten und Wellblechbauten. Dazwischen steht ein neues, flaches und langgestrecktes Gebäude, solide gemauert und gefliest. Es ist gerade erst fertig geworden, und das schlammige Feld davor und daneben wartet noch auf die Bäume und Büsche, die es bald zieren sollen. Das ist die Vorschule des Bezirks Nam Giam mit Luft und Licht und Räumen für 80 Kinder.

Die Stiftung "Fly and Help" des Westerwälder Unternehmers Reiner Meutsch hat den Neubau finanziert, geplant und überwacht. Große und kleine Spenden sind eins zu eins in das Projekt gewandert. Die feierliche Eröffnung zieht Bewohner aus kilometerweiter Entfernung an. Manch älterem Gemüsebauer oder Geflügelfarmer steht die Frage ins Gesicht geschrieben: Was, wenn wir damals so etwas gehabt hätten?

Grundbildung in den entlegensten Gegenden Vietnams

Die Kinder zwischen vier und sechs Jahren haben wochenlang geübt für diesen Tag. Sie singen und tanzen in der traditionellen Tracht der Co-Tu, jener ethnischen Minderheit in Vietnam, die diese Berge bevölkert. Zu Zeiten der französischen Kolonialherrschaft nannte man sie Montagnards. Sie siedeln auch jenseits der nahen Grenze zu Laos, und vor allem: Sie fallen im Taumel des rasanten Aufschwungs in Vietnam irgendwie herunter vom sich beschleunigenden Wagen.

Die Schuleröffnung ist ein großes Fest – und viele der Menschen, und wahrscheinlich alle Kinder, sehen zum ersten Mal Europäer. Reiner Meutsch führt eine Delegation an, der Mitarbeiter und Partner der DER-Touristikgruppe angehören. Aus den Reihen von DERpart waren die Spenden für dieses Projekt gekommen. Das Unternehmen, so Geschäftsführer Aquilin Schömig, möchte etwas bewirken in Weltgegenden, wo man touristisch tätig ist, etwas bewirken, das überdauert.

Die Stiftung, die jeden gespendeten Cent ohne Kompromisse in Schulen verwandelt, baut da, wo der Staat es nicht leisten kann. Sie stellt vertraglich sicher, dass Lehrere bezahlt, Bücher und Gebäude erhalten werden – und kontrolliert das auch. Partner, Nicht-Regierungsorganisationen, am Ort übernehmen die Verwaltung (kostenlos, das ist die Bedingung).

Vietnams Regierung nimmt die Hilfe gern an

Wir sprechen mit Kindern und Eltern, so gut es geht über Dolmetscher: Der Stolz, dass die Kleinen den Sprung ins bessere Leben schaffen können, der ist allen gemeinsam. Vielleicht gelingt manchen ja der Wechsel auf höhere Schulen, gar zur Universität?

Das kommunistische Vietnam, das seit 1986 einen pragmatischen Kurs mit freiem Unternehmertum und privatem Glück eingeschlagen hat, dürfte die Hilfe aus dem Westen gern sehen. Die örtlichen Funktionäre der kommunistischen Partei jedenfalls zeigen sich stolzgeschwellt.

Und der allseits verehrte Staatsgründer, Partisanenkämpfer und Parteichef, der 1969 verstorbene Ho Chi Minh, lächelt gütig von jeder Wand, an die man etwas hängen kann. Als hätte er geahnt, dass sein Land es einmal schafft aus der bittersten Armut. Dass die Erzfeinde aus drei Jahrzehnten Dschungelkrieg, die Amerikaner, heute umworbene Touristen sind, das hätte er wohl eher nicht geahnt. Aber das ist eine andere Geschichte.