Am Tag der Pressefreiheit am 3. Mai demonstrierten in vielen Städten weltweit - wie hier in Berlin - Menschen für die Freilassung inhaftierter Journalisten.

Das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara verschlechtert sich weiter: Die Türkei habe die Behörden nicht über die Festnahme einer deutschen Übersetzerin informiert, erklärte das Auswärtige Amt - ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Unterdessen wurde der Online-Chef der türkischen "Cumhuriyet" festgenommen.

Das Auswärtige Amt forderte öffentlich Zugang zu der in einem Gefängnis bei Istanbul einsitzenden Mesale Tolu. Es sei "bedauerlich", dass dieihrer völkerrechtlichen Verpflichtung nicht nachgekommen sei, die deutsche Seite unverzüglich über die Verhaftung der Übersetzerin zu informieren und eine konsularische Betreuung zu ermöglichen, sagte Ministeriumssprecher Martin Schäfer.

Er bestätigte, dass Tolu am 30. April von türkischen Sicherheitskräften in Polizeigewahrsam gebracht wurde und seit dem 6.in Untersuchungshaft sitzt. Ihr zweijähriges Kind befinde sich bei Familienmitgliedern in der. Bislang hätten die türkischen Behörden nicht auf die Bitte reagiert, deutsche Diplomaten Tolu zwecks konsularischer Betreuung besuchen zu lassen. Das Auswärtige Amt sei durch Dritte auf die Festnahme Tolus hingewiesen worden. Laut Schäfer arbeitete Tolu als Journalistin oder Übersetzerin. Man gehe davon aus, dass sie keine Doppelstaaterin sei und keinen türkischen Pass habe. Darin unterscheidet sich Tolu vom Journalisten Deniz Yücel, der seit Wochen in Untersuchungshaft sitzt und dem ebenfalls Terrorpropaganda vorgeworfen wird. Yücel besitzt einen deutschen und einen türkischen Pass.

Die Frage der Staatsangehörigkeit ist wichtig, da eine konsularische Betreuung Verhafteter nach Völkerrecht dann zwingend zu gewähren ist, wenn der Betroffene nicht die Staatsangehörigkeit des Gastlandes hat. "Wir drängen darauf, so schnell wie möglich zu Tolu gehen zu können", sagte Schäfer. Außenminister Sigmar Gabriel habe den Fall am Rande der Somalia-Konferenz in London bei einem Gespräch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim angesprochen.

Grüne und Linke fordern Merkel zum Handeln auf

Neben Tolu und Yücel gebe es weitere vier Deutsche in türkischen Gefängnissen, bei denen die Kontaktaufnahme schwierig sei, sagte Schäfer weiter. Zudem gebe es Deutsche, die aus strafrechtlichen Gründen das Land nicht verlassen dürften. Die Bundesregierung wie auch andere westliche Staaten haben mit Befremden auf das drastische Vorgehen mutmaßlicher Anhänger des gescheiterten Militärputsches im vergangenen Jahr reagiert. Kritiker fürchten, Präsident Recep Tayyip Erdogan nutze die Revolte als Vorwand, um die Opposition sowie regierungskritische Presse auszuschalten.