"Trump wird weiter auf Twitter setzen und ich habe nicht das Gefühl, dass seine Berater ihn davor schützen, indem sie ihm das Handy wegnehmen", so Mathis Feldhoff, ZDF-Hauptstadtkorrespondent in Berlin.

Trump droht deutschen Autobauern mit hohen Strafzöllen. Wenn diese lieber in Mexiko als in den USA Fabriken bauen, müssten sie 35 Prozent Einfuhrabgaben zahlen, kündigte der designierte US-Präsident an - und kritisierte offen BMW. Der Münchner Konzern reagiert gelassen, doch die Branche ist verunsichert.

Der Autobauer BMW zeigt sich unbeeindruckt von der Kritik des designierten US-Präsidenten Donald Trump und hält an seinen Plänen für ein Werk in Mexiko fest. "Die BMW Group ist in den USA zuhause", erklärte das Unternehmen am Montag in München und reagierte damit auf Interview-Äußerungen Trumps. In dem Werk in San Luis Potosí in Mexiko werde von 2019 an die BMW 3er Limousine gebaut. "Die Produktion ist für den Weltmarkt bestimmt. Somit wird das Werk in Mexiko die bisherigen 3er-Prouktionsstätten in Deutschland und China ersetzen", erklärte das Unternehmen.

Steinmeier erinnert Trump an WTO-Regeln

Trump hatte in einem Interview der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times" mit Blick auf deutsche Autobauer gesagt: "Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen." Dabei erklärte er allerdings auch: "Wenn sie also für die Welt Autos bauen wollen, würde ich ihnen alles Gute wünschen."

So gelassen sich der Autokonzern offiziell nach außen gibt, so verunsichert ist die Branche. Das zeigt auch die Reaktion von Politikern. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier mahnte die Einhaltung internationaler Abkommen an. "Wir gehen davon aus, dass unser amerikanischer Partner sich auch weiterhin an die völkerrechtlichen Verpflichtungen und die WTO-Regeln hält", sagte Steinmeier am Montag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel.

Gabriel: "USA müssen bessere Autos bauen"

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel warnte die USA vor einer Abschottung durch Strafsteuern etwa für im Ausland produzierte Autos. "Die amerikanische Autoindustrie wird dadurch schlechter, schwächer und teurer", sagte der SPD-Vorsitzende der "Bild".

Zudem würden sich amerikanische Autobauer umgucken, wenn auch Zulieferteile, die nicht in den USA produziert würden, mit Strafzöllen belegt würden, konterte Gabriel Trump. Dieser hatte beklagt, dass zu viele deutsche und zu wenige US-Autos in New York zu sehen seien. Auf die Frage, wie dies zu ändern sein, sagte Gabriel: "Dafür müssen die USA bessere Autos bauen."

Er äußerte zudem Zweifel daran, ob Trump seine Pläne etwa für Strafsteuern auf aus Mexiko importierte Autos überhaupt umsetzen könne: "Ich würde mal abwarten, was dazu der von Republikanern dominierte Kongress sagt. Das sind eigentlich Politiker, die das Gegenteil von Herrn Trump wollen." Zur Forderung Trumps, BMW solle ein neues Werk in den USA und nicht in Mexiko bauen, verwies Gabriel auf die Fabrik im amerikanischen Spartanburg. Dort hat BMW seit vielen Jahren ein großes Werk, das für den US- und Weltmarkt produziert.

"Hypothek für die deutsche Wirtschaft"

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Eric Schweitzer, sieht den Amtswechsel in den USA als Hypothek für die deutsche Wirtschaft. Die deutschen Unternehmen seien durch die Situation in den USA stark verunsichert, sagte Schweitzer der "Rheinischen Post".

Auch die erste Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump habe keine Klarheit gebracht, wie der wirtschafts- und handelspolitische Kurs der neuen amerikanischen Regierung sein werde. "Unsichere Zeiten sind generell Gift für Innovationen und Investitionen", sagte Schweitzer.

Sorgen bereiteten ihm erste Signale zum Thema Freihandel. Das transpazifische Abkommen TPP habe Trump bereits abgelehnt. Zu TTIP habe er sich nach dem US-Wahlkampf noch nicht geäußert. Es werde aber sicher keine kurzfristigen Fortschritte geben. Diese Unsicherheit sei auch deshalb so nachteilig, weil die Vereinigten Staaten der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Exporteure seien. Allein bis Oktober 2016 hätten deutsche Unternehmen Waren für fast 90 Milliarden Euro in die USA exportiert, sagte Schweitzer.